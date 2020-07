Emoji se postupem času staly nedílnou součástí většiny neoficiální online komunikace. Toho jsou si dobře vědomi také tvůrci klávesnice Gboard, kde se nyní v beta verzi objevila nová lišta, která by mohla používání emoji v textu značně urychlit a zjednodušit.

V současné době se k emoji na klávesnici od Googlu dostaneme prostřednictvím speciálního tlačítka se symbolem smajlíka. Zde jsou emoji přehledně seřazené do kategorií, podle svého významu nebo frekvence používání. Chystaná novinka se pak týká právě záložky s nejčastěji používanými emoji, jež by nyní Gboard měla zobrazovat ve speciální liště nad návrhy slov.

Emoji tak v budoucnu budeme moct vkládat, aniž bychom museli otevírat nabídku s jejich širším výběrem. Lišta současně (opět prostřednictvím ikony smajlíka) umožní také otevření celé nabídky. Ve spodní části klávesnice se nám tak uvolní prostor na klávesu pro přepínání jazyka.

Lištu je možné v nastavení klávesnice zakázat. Nemusíme se proto obávat, že by nám kvůli ní Gboard zabírala příliš místa na displeji. Tato novinka byla prozatím spatřena pouze u několika uživatelů beta verze aplikace, očekáváme však, že by se v brzké době měla dostat i do oficiální verze.

Přijde vám nová lišta s emoji v Gboard jako lepší řešení?

Zdroj: MSPoweruser