Lepší než Fable 5 i GPT-5.6? Číňané představili nový model Kimi V3, nezávislé měření však zatím chybí Hlavní stránka Zprávičky Čínská Moonshot AI představila Kimi K3 – model s 2,8 bilionu parametrů a kontextem až 1 milion tokenů Podle výrobce drtí čínskou konkurenci GLM 5.2, se západní špičkou (Fable 5, GPT-5.6, Opus 4.8) si to ale rozdává spíš na remízu Všechna čísla pocházejí od Moonshotu, část dokonce z interního benchmarku – nezávislé testy zatím chybí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.7.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Nálepka „poráží nejlepší západní modely“ se v roce 2026 lepí skoro na každé druhé oznámení z Číny. Teď přišla na řadu Moonshot AI se svým novým vlajkovým modelem Kimi K3. Na papíře jde o pořádné dělo: 2,8 bilionu parametrů, architektura Mixture-of-Experts a kontextové okno až 1 milion tokenů. Ambice jsou jasné – konkurovat tomu nejlepšímu, co dnes nabízejí OpenAI, Anthropic i domácí rivalové. Bilion parametrů a paměť na celý repozitář Benchmarky, které je radno brát s rezervou Skutečné bojiště se jmenuje kód Bilion parametrů a paměť na celý repozitář Největší lákadlo je právě milionové kontextové okno. Programátor do jediné konverzace naláduje celý repozitář, několik vědeckých prací nebo štos právních dokumentů, aniž by musel text agresivně krátit. Moonshot přitom Kimi K3 cílí primárně na vývojáře – nemá fungovat jako našeptávač kódu, ale jako parťák, který rozumí velkým projektům, refaktoruje napříč soubory a zvládá ladit chyby. K tomu přidává práci s obrazem, takzvané agentní roje a integraci do vlastního nástroje Kimi Code. Plný milion tokenů si ovšem užijí až předplatitelé vyšších tarifů, levnější úroveň se zastaví na 256 tisících. Benchmarky, které je radno brát s rezervou A teď to hlavní, na čem stojí celý humbuk. Proti čínskému rivalovi GLM 5.2 je Kimi K3 skutečně o třídu jinde – v testu DeepSWE nasbíral 67,5 bodu proti 46,2, v SWE Marathonu dokonce 42 proti pouhým 13. Tam žádná diskuze není. Jenže titulek „poráží Claude Fable“ už je marketingová nadsázka. Proti západní špičce totiž Kimi K3 vyhrává jen někdy: v Program Bench (77,8) a SWE Marathonu (42,0) je sice první, ale v DeepSWE ho Fable 5 i GPT-5.6 Sol předčí a v Moonshotem vytvořeném Kimi Code Bench 2.0 skončil s 72,9 bodu za Fable 5 (76,9). Že si výrobce ve vlastním testu pohlídá pěkné číslo, nikoho nepřekvapí – právě proto se na interní benchmarky sluší dívat přimhouřeným okem, dokud nedorazí nezávislá měření. Skutečné bojiště se jmenuje kód Ať už čísla dopadnou po přeměření jakkoli, směr je jasný. Kimi Code se hlásí do stejné ligy jako Claude Code od Anthropicu nebo Codex od OpenAI a boj o programátory se stává hlavní arénou celé branže. Pro vývojáře je to dobrá zpráva – konkurence tlačí ceny dolů a schopnosti nahoru. Zbytek nadšených superlativů si ale nechme až na chvíli, kdy Kimi K3 projde rukama někoho jiného než jeho tvůrců. Věříte benchmarkům od samotných výrobců, nebo čekáte na nezávislé testy? Zdroj: Data Science in Your Pocket, Moonshot AI Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Anthropic Čína Claude OpenAI Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Tohle Redmi bude zaručeně trhák. Dostalo obří baterii a nový procesor, stojí přitom málo Adam Kurfürst 2.1.2025 POCO F7 bude hvězda! Výdrží prý předčí i dražší konkurenci a výkonem nezklame Adam Kurfürst 25.12.2024 Google uhodil hřebíček na hlavičku. Novou funkci Gemini si uživatelé zamilovali a teď je navíc ještě lepší Adam Kurfürst 16.11.2024 AI spotřebovává neskutečné množství elektřiny i vody. Jak dlouho to bude udržitelné? Jana Skálová 3.1.2025