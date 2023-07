Karel Gott “čte” díky AI hlasu svou autobiografii ze záhrobí

Má cesta za štěstím. To je název autobiografie, kterou v posledních letech svého života sepisoval zpěvák Karel Gott. Osobně už ji nestihl vydat a čtenářům se do rukou dostala až rok a půl po mistrově smrti. Přesto je možné si příběhy ze života několikanásobného Zlatého slavíka poslechnout odvyprávěné jeho hlasem. Respektive syntetickým hlasem, který vznikl díky analýze originální řeči a generativní AI. Je opravdu velmi věrohodný a můžete jej slyšet vyprávět na vlnách a webu Českého rozhlasu.

Karel Gott: Má cesta za štěstím

“Jak by to asi znělo, kdyby měl Karel Gott skutečně možnost načíst pro své posluchače sám to, co napsal? Český rozhlas se v roce, kdy slaví 100. výročí zahájení pravidelného vysílání, opět hlásí ke své roli průkopníka moderních technologií a hlas Karla Gotta vrací pomocí umělé inteligence a s vědomím manželky Ivany Gottové zpět do éteru, aby mohl navždy promlouvat k posluchačům,” uvádí Rozhlas experiment s AI hlasem za kterým stojí katedra kybernetiky Západočeské univerzity v Plzni.

První série Má cesta za štěstím, ve které vybrané pasáže čte i herec Igor Bareš, vysílá exkluzivně Český rozhlas Dvojka denně po 22. hodině a najdete ji také na audioportálu mujRozhlas.cz. Aktuální řada má 24 epizod. Celkově je v plánu odvysílat 49 částí.

