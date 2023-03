Kalendář Google konečně zavede funkci, kterou měl dávno umět

Je to jen pár dní, co jsme vás informovali o tom, že Google aplikace Kontakty podle všeho postupně zavádí novou možnost upozorňování na narozeniny. Na konci starší zprávičky je mimo jiné povzdech, že promyšlenější systém takových upozornění překvapivě dál chybí v aplikaci Kalendář. Jak se zdá, vývojáři na ni nezapomněli. I když si myslíme, že něco takového tu mělo být celé roky, Google se konečně rozhoupal a do Kalendáře už něco chystá.

Na Twitteru se objevily snímky a dokonce i video, které zachycují nové prostředí pro správu termínů narozenin v mobilním Kalendáři. Do formuláře je možné vepsat jméno dotyčného a datum narození. Důležitou součástí této novinky je právě i systém upozornění, který je běžný i pro jiné události. Pro každého nadcházejícího oslavence je možné nastavit jiný termín notifikace a rovnou i vybrat, zda má jen klasicky vyskočit na displeji, nebo přijít jako e-mail.

A video of the feature in action. ;-) pic.twitter.com/evBABcSav5 — Kim (@AssembleDebug) March 20, 2023

Nová funkce je zatím poměrně hluboko ukrytá v aplikaci a stále se na ní pracuje. Snad dojde i na komplexní synchronizaci narozenin skrze různé služby. Kalendář Google pracuje s narozeninami již nyní, ale ukazuje je pouze jako běžnou položku bez dalších možností interakce. Upozornění zatím zvládá hlavně Asistent Google.

Kde momentálně máte přehled o narozeninách?

Zdroj: apolice