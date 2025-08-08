Kalendář Google dostává nový vzhled! Takhle vypadá, možná ho máte k dispozici už i vy Hlavní stránka Zprávičky Google Kalendář pro Android dostává redesign v duchu Material 3 Expressive Časové sloty mají nově plné barevné pozadí místo tenkých linek Měsíční zobrazení připomíná tabulku čokolády – může to být požehnání i prokletí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 8.8.2025 20:00 Žádné komentáře 0 Po Google Keep se dočkal vizuálního faceliftu i Google Kalendář pro Android. Redesign podle jazyka Material 3 Expressive začíná postupně putovat k uživatelům a přináší docela radikální změnu v zobrazení časových přehledů. Jestli je to krok správným směrem, to už záleží na vašem vkusu. Z čar na kontejnery – evoluce, nebo zbytečnost? Hlavní změna spočívá v tom, že časové sloty v denním a týdenním zobrazení už nejsou oddělené nenápadnými linkami, ale dostaly plnohodnotné barevné pozadí. Google používá primární odstín z Dynamic Color, takže se kalendář přizpůsobí vašemu systémovému nastavení. Na jednu stranu to může pomoct s čitelností – jednotlivé bloky jsou výraznější. Na druhou stranu to působí vizuálně těžkopádněji. Nejviditelnější proměna se odehrála v měsíčním zobrazení. Jednotlivé dny jsou teď fyzicky oddělené s zaoblenými rohy a delšími zkratkami dnů v týdnu. Výsledek? Jak trefně poznamenávají první uživatelé – vypadá to jako tabulka čokolády. Týdenní pohled a agenda – více barev všude Podobnou kúru dostalo i týdenní zobrazení, které teď mnohem intenzivněji pracuje s Dynamic Color. Agenda zobrazení získala stejné pozadí jako ostatní přehledy. Co je zajímavé – a možná trochu zklamání – Google zatím neaktualizoval zbytek aplikace. Obrazovka událostí, rozhraní pro vytváření nových záznamů nebo nastavení zůstávají při starém. Jde tedy spíš o povrchní úpravu hlavních obrazovek, ne o kompletní redesign celé aplikace. Kdy se dočkáte? Možná už teď, možná za měsíc Nový vzhled se šíří prostřednictvím serverové aktualizace pro verzi 2025.30.x. Není to tedy něco, co byste si mohli vynutit stažením APK nebo aktualizací z Google Play. Google postupně zapíná přepínač pro jednotlivé uživatele, takže někdo může mít štěstí hned, jiní si počkají týdny. Je to klasický Google přístup – pomalé nasazování, které dává firmě možnost sledovat reakce a případně změny ještě doladit. Nebo je rychle stáhnout, pokud by se ukázalo, že tabulka čokolády místo kalendáře není to, co uživatelé chtěli. Co říkáte na nový design Google Kalendáře? Zdroj: 9to5google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Google Kalendář Google redesign Mohlo by vás zajímat Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? Adam Kurfürst 10.1. Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno Libor Foltýnek 8.1. Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili? Jana Skálová 24.12.2024 Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát Jana Skálová 7.1. Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma Jakub Kárník 6.12.2024 Svět Androida slaví 15. narozeniny. Oslavte je s námi Petr Mišák 10.1.