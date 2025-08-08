TOPlist

Kalendář Google dostává nový vzhled! Takhle vypadá, možná ho máte k dispozici už i vy

  • Google Kalendář pro Android dostává redesign v duchu Material 3 Expressive
  • Časové sloty mají nově plné barevné pozadí místo tenkých linek
  • Měsíční zobrazení připomíná tabulku čokolády – může to být požehnání i prokletí

Sdílejte:
Jakub Kárník
Jakub Kárník
8.8.2025 20:00
Ikona komentáře 0
Google kalendář

Po Google Keep se dočkal vizuálního faceliftu i Google Kalendář pro Android. Redesign podle jazyka Material 3 Expressive začíná postupně putovat k uživatelům a přináší docela radikální změnu v zobrazení časových přehledů. Jestli je to krok správným směrem, to už záleží na vašem vkusu.

Z čar na kontejnery – evoluce, nebo zbytečnost?

Hlavní změna spočívá v tom, že časové sloty v denním a týdenním zobrazení už nejsou oddělené nenápadnými linkami, ale dostaly plnohodnotné barevné pozadí. Google používá primární odstín z Dynamic Color, takže se kalendář přizpůsobí vašemu systémovému nastavení. Na jednu stranu to může pomoct s čitelností – jednotlivé bloky jsou výraznější. Na druhou stranu to působí vizuálně těžkopádněji.

Google Calendar Material You 5
Google Calendar Material 3 Expressive redesign 5

Nejviditelnější proměna se odehrála v měsíčním zobrazení. Jednotlivé dny jsou teď fyzicky oddělené s zaoblenými rohy a delšími zkratkami dnů v týdnu. Výsledek? Jak trefně poznamenávají první uživatelé – vypadá to jako tabulka čokolády.

Týdenní pohled a agenda – více barev všude

Podobnou kúru dostalo i týdenní zobrazení, které teď mnohem intenzivněji pracuje s Dynamic Color. Agenda zobrazení získala stejné pozadí jako ostatní přehledy. Co je zajímavé – a možná trochu zklamání – Google zatím neaktualizoval zbytek aplikace. Obrazovka událostí, rozhraní pro vytváření nových záznamů nebo nastavení zůstávají při starém.

Google Calendar Material You 2
Google Calendar Material 3 Expressive redesign 2

Jde tedy spíš o povrchní úpravu hlavních obrazovek, ne o kompletní redesign celé aplikace.

Kdy se dočkáte? Možná už teď, možná za měsíc

Nový vzhled se šíří prostřednictvím serverové aktualizace pro verzi 2025.30.x. Není to tedy něco, co byste si mohli vynutit stažením APK nebo aktualizací z Google Play. Google postupně zapíná přepínač pro jednotlivé uživatele, takže někdo může mít štěstí hned, jiní si počkají týdny.

Je to klasický Google přístup – pomalé nasazování, které dává firmě možnost sledovat reakce a případně změny ještě doladit. Nebo je rychle stáhnout, pokud by se ukázalo, že tabulka čokolády místo kalendáře není to, co uživatelé chtěli.

Co říkáte na nový design Google Kalendáře?

Zdroj: 9to5google

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Android Auto 13.5

Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového?

Adam Kurfürst
10.1.
Quick Share a QR kód

Google Quick Share přináší pro všechny skvělou funkci, kterou už Samsung umí dávno

Libor Foltýnek
8.1.
žena v klobouku dělá selfie

Fotky Google mají novou utajenou funkci. Už jste ji objevili?

Jana Skálová
24.12.2024
Pixel 9 Pro

Pixel 9 Pro má problém! Některým mobilům prý odpadává fotoaparát

Jana Skálová
7.1.

Předpověď počasí vstupuje do nové éry. Google představil převratnou technologii a uvolnil ji zdarma

Jakub Kárník
6.12.2024
svet androida 15 narozeniny

Svět Androida slaví 15. narozeniny. Oslavte je s námi

Petr Mišák
10.1.