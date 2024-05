Lidé oplakávají úmrtí jednoho z nejznámějších psů internetu. Hvězda memu Doge se dožila 18 let

Ve svých 18 letech zemřela fenka plemena shiba inu Kabosu

Stala se jedním z nejznámějších psů digitální kultury

Proslavila se jednou fotografií a následně se stala tváří známé kryptoměny

Milovníky internetových vtípků v pátek zasáhla smutná zpráva. Jeden z nejznámějších psů on-line světa, fenka plemena shiba inu Kabosu, po dlouhých 18 letech života zemřela. Informovala o tom její majitelka na sociální síti Instagram. Kabosu se proslavila jako známý meme Doge a v návaznosti na to se stala tváří kryptoměny Dogecoin (DOGE).

„Moc vám všem děkuji za to, že jste Kabosu po všechny ty roky milovali. Jsem si jistá, že Kabosu byl nejšťastnější pes na světě,“ sdělila v instagramovém příspěvku Atsuko Sato, majitelka fenky.

Očima mnohých Kabosu představovala nemálo významnou součást digitální kultury. Její tvář se proslavila roku 2010, když její majitelka zveřejnila na svém osobním blogu sérii jejích fotografií. Internet se chytil především snímku, kde pes plemene shiba inu se zdviženým obočím hledí přímo do kamery.

Roku 2013 se fenka stala logem kryptoměna Dogecoin (DOGE). Z recese ji vytvořil bývalý inženýr IBM Bill Markus a největší slávy se jí dostalo o osm let později. Tehdy její hodnota krátkodobě vystřelila do neskutečných výšin poté, co se o ní zmínil vizionář a kontroverzní podnikatel Elon Musk.

S fenkou Kabosu proběhne tuto neděli v Japonsku rozlučkový večírek.

