Soundbar JVC spadl na historické minimum! Má výkon 520 W, Dolby Atmos a 5.1.2 kanály Hlavní stránka Zprávičky Soundbar JVC TH-E874B s 5.1.2 kanály a Dolby Atmos nyní za 7 990 Kč se slevovým kódem ALZADNY20 Od listopadu 2024 klesl z původních 12 990 Kč – historicky nejlepší cena na českém trhu Bezdrátový subwoofer i zadní reproduktory, celkový výkon 520 W, recenze chválí poměr cena/výkon Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.10.2025 08:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste v posledních měsících sledovali cenu soundbaru JVC TH-E874B, možná vás napadlo, že dál už to klesat nemůže. V listopadu 2024 stál na Alza.cz 12 990 Kč, postupem času spadl na 10 000 Kč, a teď – se slevovým kódem ALZADNY20 – je k sehnání za 7 990 Kč. Jde o 5.1.2 kanálovou sestavu s Dolby Atmos, což v této cenové kategorii prakticky nemá konkurenci. Co za to dostanete: 5.1.2 kanály a Dolby Atmos Reálné zkušenosti: chvála i drobnosti Komu se soundbar hodí? Prodloužená záruka a co je v balení Verdikt: v této ceně prakticky bez konkurence Co za to dostanete: 5.1.2 kanály a Dolby Atmos JVC TH-E874B je 5.1.2 kanálová sestava s celkovým výkonem 520 W. V praxi to znamená hlavní soundbar, bezdrátový subwoofer a dva zadní reproduktory (ty už mezi sebou propojit kabelem musíte). Konfigurace 5.1.2 zahrnuje i horní reprosoustavu pro prostorový zvuk směrem dolů – tedy Dolby Atmos. Soundbar zvládá připojení přes HDMI eARC (v balení je i kabel), optický nebo koaxiální vstup, má Bluetooth 5.3 pro streamování hudby a USB port pro přehrávání z flashky. Funkce HDMI CEC zajistí, že se soundbar zapne a vypne společně s televizorem. Subwoofer nabízí frekvenční rozsah 40–120 Hz, takže basy jsou citelné, i když podle recenzí ne úplně brutální. Reálné zkušenosti: chvála i drobnosti Recenze na Alza.cz slibují hodně. Martin z Bruntálu píše, že při ceně 8 tisíc je soundbar bezkonkurenční, obzvlášť pokud sledujete filmy s Dolby Atmos na Netflixu nebo Disney+. Instalace je podle něj jednoduchá, zadní reproduktory se spárují automaticky, a zážitek oproti TV reproduktorům je „neporovnatelný“. KOUPIT JVC SOUNDBAR Problém však nastává v detailech. Propojovací kabel mezi zadními reproduktory měří jen asi 3 metry – v některých obýváčích to může být málo. Jeden z reproduktorů navíc musí být připojený k napájení, a pokud zrovna nemáte poblíž zásuvku, hra končí. Anonymní zákazník ze Slovenska dodává, že by kabely mohly být klidně o 1–2 metry delší, a to jak napájecí, tak propojovací. Další drobnost: soundbar se po 15 minutách nečinnosti automaticky vypne a tuto funkci nelze deaktivovat. Pokud tedy necháte televizi se šetřičem obrazovky, zvuk zmizí. Ovladač působí podle Martina „levně“ a na soundbaru permanentně svítí malý nápis ARC, což někoho může štvát. A držáky pro montáž zadních reproduktorů na zeď jsou prý také slabina. Komu se soundbar hodí? JVC TH-E874B dává smysl pro lidi, kteří chtějí prostorový zvuk za rozumné peníze a sledují obsah s Dolby Atmos. Netflix, Disney+ nebo Apple TV+ nabízejí dost filmů a seriálů v tomto formátu, takže pokud máte televizi s podporou eARC (třeba Samsung nebo LG), využijete plný potenciál. KOUPIT JVC SOUNDBAR Na druhou stranu, pokud bydlíte v paneláku, připravte se na milující sousedy – dunění subwooferu je slyšet i ze vzdálenosti 15 metrů. A pokud máte velký obývák se vzdálenými zásuvkami, krátké kabely vás mohou potrápit. Jakub z Bratislavy, který vlastnil předchozí model JVC TH-E851B, píše, že novější TH-E874B má lepší prostorový zvuk, ale méně basový nátlak. Starší model měl silnější basy, nový zase lépe zvládá Dolby Atmos efekty. Záleží, co preferujete – dunění nebo prostorovost. Prodloužená záruka a co je v balení JVC nabízí po registraci na stránkách výrobce prodloužení záruky na 42 měsíců, což je celkem solidní benefit. V balení najdete všechno potřebné: HDMI kabel, držáky pro montáž na zeď, propojovací kabely pro zadní reproduktory, dálkový ovladač a návod v češtině i slovenštině. KOUPIT JVC SOUNDBAR Soundbar má šířku 100 cm, takže se hodí k televizím od 50 palců výš. Subwoofer měří 24 × 24 × 42 cm a celková hmotnost sestavy je 9,7 kg – není to tedy lehká záležitost, ale ani nic neobvyklého. Verdikt: v této ceně prakticky bez konkurence Za 7 990 Kč se slevovým kódem dostanete 5.1.2 sestavu s Dolby Atmos, což v této kategorii prakticky nikdo jiný nenabízí. Konkurence buď postrádá zadní reproduktory, nebo nemá podporu Atmosu, nebo stojí výrazně víc. Ano, kabely mohly být delší, ovladač působí lacině a automatické vypínání po 15 minutách je otrava. Ale pokud sledujete filmy na Netflixu a chcete prostorový zvuk, tohle je nejlepší poměr cena/výkon, který momentálně na českém trhu seženete. Akce na Alza.cz platí se slevovým kódem ALZADNY20. Za 7 990 Kč se slevovým kódem dostanete 5.1.2 sestavu s Dolby Atmos, což v této kategorii prakticky nikdo jiný nenabízí. Konkurence buď postrádá zadní reproduktory, nebo nemá podporu Atmosu, nebo stojí výrazně víc. Ano, kabely mohly být delší, ovladač působí lacině a automatické vypínání po 15 minutách je otrava. Ale pokud sledujete filmy na Netflixu a chcete prostorový zvuk, tohle je nejlepší poměr cena/výkon, který momentálně na českém trhu seženete. Akce na Alza.cz platí se slevovým kódem ALZADNY20. Pokud váháte, mrkněte na recenze – lidi s ním jsou spokojení, jen si rozmyslete umístění zadních reproduktorů, abyste neskončili s krátkými kabely. 