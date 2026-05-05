Soudbar s Dolby Atmos za 4 tisíce! Tento JVC model má výkon 240 W a zapojení je primitivní

JVC TH-E534B je 2.1 soundbar s integrovaným subwooferem a podporou Dolby Atmos — kompaktní řešení pro vylepšení zvuku televize Cena padá z 4 999 Kč s kódem ALZADNY20 na 3 999 Kč Po registraci u výrobce získáte prodlouženou záruku na 42 měsíců Jakub Kárník Publikováno: 5.5.2026 20:00 Vestavěné reproduktory v moderních televizích jsou přes všechny pokroky stále jedním z nejslabších míst — výrobci je tlačí do tenkého rámečku, kde fyzicky nemají kam vyzařovat zvuk. Nejlevnější cesta, jak si přilepšit, ovšem nemusí stát dvacet tisíc. JVC TH-E534B v ceně 3 999 Kč po zadání kódu ALZADNY20 nabídne 240 W výkonu, vestavěný subwoofer a podporu Dolby Atmos — a v této cenovce to není kombinace, kterou by konkurence běžně dávala. Co dostanete za 4 tisíce Komu se hodí 2.1 a komu 5.1 Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete jednoduché, levné a kompaktní vylepšení zvuku televize bez samostatné subwooferové bedny v obýváku. Jeden recenzent na Alze zmiňuje výrazné zlepšení zvuku oproti vestavěným reproduktorům televize Philips za 15 tisíc.⚠️ Zvažte, že 2.1 systém nedá skutečný prostorový zvuk jako 5.1.2 modely se zadními reproduktory — Atmos je tu řešený přes virtualizaci. Display soundbaru se nedá úplně vypnout, jen ztlumit. Chybí možnost nastavit si vlastní zvukové profily a vyladit středy.💡 Za 3 999 Kč dostanete soundbar o šířce 94,4 cm a výšce pouhých 6,5 cm, celkový výkon 240 W RMS, podporu Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus a Dolby Digital, HDMI eARC s CEC, optický a koaxiální vstup, Bluetooth 5.3, USB pro přehrávání MP3 a v balení HDMI kabel a držák na stěnu. Co dostanete za 4 tisíce Hlavní výhoda 2.1 konfigurace je jednoduchost — zapojíte HDMI kabel do televize a soundbar je připraven. Žádné kabely k zadním reproduktorům, žádná samostatná subwooferová bedna, kterou byste museli někam strkat. Subwoofer je vestavěný přímo do soundbaru a podle uživatelských recenzí z Alzy zvládne basy v běžném obýváku bez problémů. Pro ty, kdo bydlí v paneláku nebo nechtějí dunivé hluboké tóny, je to vlastně výhoda. Šířka 94,4 cm pasuje pod 50″ až 65″ televize, výška jen 6,5 cm znamená, že soundbar nebude zakrývat spodní část obrazovky pokud TV stojí na nábytku. Dolby Atmos je tu řešený softwarovou virtualizací — nečekejte stejný efekt jako z plného 5.1.2 systému s reálnými výškovými reproduktory, ale pro běžné sledování filmů na Netflixu nebo Disney+ to znamená výrazně lepší prostorový dojem než z TV reproduktorů. HDMI eARC s funkcí CEC se postará o automatické zapnutí soundbaru spolu s televizí a ovládání hlasitosti přes TV ovladač. Komu se hodí 2.1 a komu 5.1 Klíčová otázka při výběru — má smysl jít rovnou do plnohodnotného 5.1.2 systému (typu JVC TH-E874B za 7 992 Kč po slevě), nebo stačí 2.1? Odpověď závisí na tom, jak často sledujete filmy s pravým prostorovým zvukem a kolik máte v obýváku místa. Pro hlavní obývák, kde plánujete pravidelné filmové večery a máte prostor na zadní reproduktory, dává smysl přidat zhruba 4 000 Kč a sáhnout po 5.1.2 verzi. Recenze ověřených zákazníků s hodnocením 4,4/5 chválí jednoduchost zapojení a poměr cena/výkon. Drobné nedostatky podle recenzí: chybí možnost vlastních zvukových profilů, displej se nedá úplně vypnout, dálkový ovladač působí lacině. Žádný z těchto bodů ovšem není dealbreaker pro účel, kvůli kterému tento soundbar pořizujete. Stačí vám pro běžné sledování filmů jednoduchý 2.1 soundbar?