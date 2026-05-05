5.1.2 soundbar s Dolby Atmos pod 8 tisíc! Tento model od JVC nabízí skvělý zvuk a vysoký výkon Hlavní stránka Zprávičky JVC TH-E874B je 5.1.2 soundbar s Dolby Atmos, bezdrátovým subwooferem a fyzickými zadními reproduktory Standardní cena 9 990 Kč padá s kódem ALZADNY20 na 7 992 Kč — skutečný 5.1.2 systém pod 8 tisíc je v této kategorii vzácnost Po registraci na webu výrobce získáte prodlouženou záruku na 42 měsíců a v balení najdete HDMI kabel i držák na stěnu Jakub Kárník Publikováno: 5.5.2026 10:00 Trh soundbarů má dvě cenové třídy. Pod deset tisíc seženete buď klasický 2.1 systém, nebo virtuální „Atmos" bez fyzických zadních reproduktorů — což znamená, že se prostorový zvuk pouze simuluje. Nad deseti tisíci začínají skutečné 5.1.2 setupy s reálnými satelity vzadu. Mezitím ovšem leží (kromě pár jiných modelů) také JVC TH-E874B v ceně 7 992 Kč po zadání kódu ALZADNY20 — a nabízí pravý 5.1.2 systém včetně dvou bezdrátových zadních reproduktorů. Co dělá 5.1.2 systém výjimečným Na co si dát pozor před koupí Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud pravidelně sledujete filmy s Dolby Atmos na Netflixu, Disney+ nebo HBO Max a chcete skutečný prostorový zvuk za rozumné peníze. Uživatelé v ověřených recenzích na Alze udělují průměr 4,6/5 a oceňují, že rozdíl proti zvuku z televize je „neporovnatelný".⚠️ Zvažte, že pravý zadní reproduktor potřebuje napájení ze zásuvky a propojovací kabel mezi zadními reproduktory měří jen tři metry. Pro panelákové bydlení berte v potaz, že se silnými basy pravděpodobně nepotěšíte sousedy. Po 15 minutách nečinnosti se soundbar automaticky vypíná a podle uživatelů se tato funkce nedá deaktivovat.💡 Za 7 992 Kč dostanete 5.1.2 soundbar s celkovým výkonem 520 W, podporu Dolby Atmos a Dolby Digital, šířku 100 cm, HDMI eARC a 2 další HDMI vstupy, optický a koaxiální vstup, Bluetooth 5.3, USB pro přehrávání MP3 a v balení i HDMI kabel a držák na stěnu. Co dělá 5.1.2 systém výjimečným Označení 5.1.2 znamená pět směrových kanálů (přední levý, pravý, středový a dva zadní), jeden subwoofer pro basy a dva výškové kanály pro Dolby Atmos. Právě poslední dvojka je důvod, proč Atmos zní tak, jak má — zvuk se odráží od stropu a vytváří dojem, že se ve filmu pohybuje nad vámi. U virtuálního Atmosu, který používá většina levnějších soundbarů, je tento efekt jen simulace přes algoritmus, a to je rozdíl, který v reálu slyšíte. JVC k tomu přidává bezdrátový subwoofer, který si můžete postavit kamkoli v dosahu zásuvky, a dva zadní reproduktory propojené kabelem mezi sebou. Subwoofer s vlastním výkonem 180 W zvládne hluboké basy filmových explozí i akčních scén. Po prvním zapnutí se podle uživatelů celý systém spáruje sám — připojíte HDMI kabel do televize a do několika minut máte funkční 5.1.2. Na co si dát pozor před koupí Reálné recenze na Alze upozorňují na pár drobností. Pravý zadní reproduktor potřebuje napájení, takže musí být do tří metrů od zásuvky a od levého zadního reproduktoru. Pokud máte obývák netradičně rozložený nebo zásuvky vzadu chybí, je nutné s tím počítat. Druhá poznámka — některé české streamovací aplikace podporují 5.1 zvuk omezeně, takže zadní reproduktory v nich budou hrát potichu. Netflix, Disney+ a HBO Max ovšem fungují bez problémů. Ovladač podle některých uživatelů působí lacině a chybí možnost zvýraznit pouze řeč v dialozích — basy a výšky nastavit jdou. Po 15 minutách bez signálu se soundbar vypne a tuto funkci nelze deaktivovat. Pro většinu domácností to ovšem není dealbreaker. Za sumu pod 8 tisíc s 42měsíční zárukou (po registraci u výrobce) jde stále o jeden z nejvýhodnějších způsobů, jak povýšit zvuk televize na novou úroveň. Stačí vám pro filmy klasický 2.1 soundbar, nebo dáváte přednost skutečnému prostorovému zvuku se zadními reproduktory?