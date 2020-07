Android 11 už má i cukrovinkový název. Po čem ho v Googlu pojmenovali?

I když se nejspíš nebude v žádné marketingové komunikaci využívat, jedenáctý Android má konečně svou přezdívku. Tradičně půjde o pojem ze světa cukrovinek a v chronologickém abecedním postupu využil písmeno R, které je na řadě. Frgál to tedy opravdu nebude. Alternativní jméno systému Android 11 prozradil viceprezident projektu tohoto operačního systému Dake Burke. Možná i samotným zaměstnancům Googlu bylo líto, že firma oficiálně skončila se “sladkým” pojmenováváním různých vydání, a tak interně používají vlastní. U Android 11 zvolili zkratku RVC, pod kterou se ukrývá Red Velvet Cake.

Co o tomto cukrářském produktu říká Wikipedie? “Red Velvet Cake (doslova „dort z červeného sametu“), zvaný též Mahogany Cake nebo Red Devil Cake, je druh dortu pocházející z jihu USA. Jeho těsto je zbarvené do tmavočervena následkem chemické reakce mezi kakaovým práškem a kyselými přísadami, v současnosti se ale k dosažení požadované barvy častěji používá barvivo. Prokládá se vrstvami krému. Proslavené dorty tohoto typu servíruje od 20. let 20. století newyorský hotel Waldorf Astoria.” Zní to a také vypadá velmi chutně. Snad budou stejné dojmy i z nového Androidu 11.

Co říkáte na toto jméno pro Android 11?

Zdroj: acentral