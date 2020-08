Jelly 2: mini telefon s Androidem velikosti kreditní karty

Jelly 2 je nejmenší telefon na světě s 4G a Androidem 10. Za posledních deset roků narostly smartphony do obřích rozměrů a to, co bylo kdysi považováno za velký telefon, už dnes nikoho nepřekvapí. Pokud patříte mezi ty, kterým se stýská po telefonech velikostí, jaké byly běžné před deseti lety, Jelly 2 od Unihertz je tu právě pro vás.

První generace telefonu zaznamenala pozoruhodný úspěch na Kickstarteru v roce 2017, když místo požadovaných 30 000 USD dokázali tvůrci vybrat přes 1,2 milionu dolarů. Dobrou zprávou je, že Jelly 2 přináší zlepšení ve všech oblastech, přitom ale téměř nic nepřidává na rozměrech, což je u tohoto výrobku zásadní.

Jelly 2 je prcek, ale výkonný!

Zatímco displej se zvětšil jen nepatrně z 2,45“ u první generace na rovné 3,0“, tak další parametry doznaly naprosto zásadních vylepšení. Kapacita baterie se vyhoupla z 950mAh rovnou na 2000mAh, což má zajistit minimálně dvojnásobnou výdrž. Úložný prostor a operační paměť se zastavily na úctyhodných 128 GB pro úložiště, respektive 6 GB RAM. Původní model přitom disponoval jen 1GB RAM a 8 GB úložného prostoru. Srdcem Jelly 2 je MediaTek Helio P60, což by pro zařízení této kategorie mělo být více než dostačující.

Balíček by nebyl kompletní bez podpory globálního 4G, NFC čipu pro platby a možnosti dual SIM. Reinkarnaci v roce 2020 zde též zažívá klasický 3,5mm jack audio konektor. Na telefonu se také nachází speciální programovatelné tlačítko, které lze použít pro spuštění libovolné aplikace nebo funkce.