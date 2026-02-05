Reproduktor JBL Xtreme 4 má špičkový výkon a vynikající hodnocení, teď citelně zlevnil Hlavní stránka Zprávičky JBL Xtreme 4 v maskáčové verzi Camo aktuálně stojí na Alze 4 941 Kč s kódem ALZADNY10 Reproduktor nabízí výkon 100 W, výdrž až 24 hodin a certifikaci IP67 proti vodě i prachu Od uvedení za 8 990 Kč před dvěma lety cena klesla téměř o polovinu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.2.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Bluetooth reproduktory značky JBL patří mezi nejprodávanější na trhu a Xtreme 4 představuje vrchol její nabídky přenosných modelů. Pokud vás láká (nebo přinejmenším neobtěžuje) maskáčová verze Camo, máte nyní příležitost ji pořídit za dosud nejnižší cenu. Na Alze totiž s kódem ALZADNY10 zaplatíte 4 941 Kč, což je výrazný pokles oproti původní ceně 8 990 Kč při uvedení před dvěma lety. Výkon a zvuk bez kompromisů JBL Xtreme 4 disponuje celkovým výkonem 100 W, který zajišťují dva basové reproduktory a dva výškové měniče. K nim se přidávají duální pasivní zářiče pro hlubší basy. Frekvenční rozsah sahá od 44 Hz do 20 000 Hz, což pokryje většinu hudebních žánrů bez problémů. Reproduktor podporuje funkci AI Sound Boost, která analyzuje příchozí zvukový signál v reálném čase a optimalizuje výkon měničů. V praxi to znamená menší zkreslení při vysoké hlasitosti. Pro propojení více reproduktorů slouží technologie Auracast a JBL PartyBoost – dva kusy Xtreme 4 lze spárovat do stereo režimu. Výdrž a praktické funkce Baterie s kapacitou 9 444 mAh vydrží podle výrobce až 24 hodin přehrávání. Funkce Playtime Boost přidá dalších 6 hodin za cenu mírně optimalizovaného zvuku. Praktickou vlastností je rychlé nabíjení – 10 minut v zásuvce poskytne přibližně 2 hodiny poslechu. CHCI REPRODUKTOR JBL V AKCI Baterii lze navíc vyměnit svépomocí povolením dvou šroubů, což prodlužuje celkovou životnost reproduktoru. Náhradní akumulátor JBL Battery 400 stojí na Alze 2 301 Kč. Reproduktor funguje také jako powerbanka pro dobíjení telefonu přes USB-C. Certifikace IP67 zaručuje odolnost proti ponoření do vody i prachu, takže reproduktor přežije i nečekaný déšť nebo pád do bazénu. Hmotnost 2,1 kg a přibalený ramenní popruh usnadňují přenášení. Konektivita a ovládání O bezdrátové připojení se stará Bluetooth 5.3. Reproduktor lze ovládat prostřednictvím aplikace JBL Portable pro iOS a Android, která nabízí pětipásmový ekvalizér a několik zvukových předvoleb. V nastavení lze vypnout úvodní znělku i tóny tlačítek, což ocení ti, kterým tyto zvuky vadí. Za zmínku stojí, že JBL Xtreme 4 nelze propojit se staršími modely využívajícími protokol Connect+ – funguje pouze s reproduktory podporujícími PartyBoost nebo Auracast. Co říkají uživatelé Na Alze má JBL Xtreme 4 hodnocení 4,9 z 5 hvězd od 113 zákazníků, přičemž 96 % z nich reproduktor doporučuje. Reklamovanost činí pouze 2,2 %, což svědčí o spolehlivosti. KOUPIT JBL XTREME 4 CAMO Uživatelé nejčastěji chválí kvalitu zvuku, dlouhou výdrž baterie a solidní zpracování. Jeden z recenzentů poznamenal, že ve stereo režimu se dvěma kusy je zvuk „skutečně paráda“, zejména při sledování filmů. Oceňována je také možnost výměny baterie a přizpůsobení ekvalizéru v aplikaci. Kritické hlasy zmiňují absenci nabíječky a kabelu v balení – za cenu vyšší třídy by uživatelé očekávali kompletní příslušenství. Někteří také upozorňují, že basy nejsou tak mohutné, jak by čekali od reproduktoru této velikosti, byť většina hodnotí zvuk jako vyvážený a čistý. Zaujal vás JBL Xtreme 4 v maskáčové verzi? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce bluetooth reproduktor JBL reproduktor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024