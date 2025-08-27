JBL se chytá trendu. Otevřená sluchátka Soundgear Clips mají netradiční design a výdrž až 8 hodin přehrávání Hlavní stránka Zprávičky JBL představilo otevřená sluchátka Soundgear Clips s technologií vzduchového vedení zvuku Sluchátka nabízejí výdrž až 32 hodin a dostupná budou v pěti průsvitných barvách V Evropě se začnou prodávat od října 2025 za cenu okolo 3 200 Kč Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.8.2025 22:00 Žádné komentáře 0 Společnost JBL rozšířila svou nabídku o netradiční model sluchátek Soundgear Clips, které se připínají na ucho podobně jako náušnice. Novinka využívá otevřenou konstrukci s technologií JBL OpenSound, díky které neslyšíte jen hudbu, ale vnímáte i okolní zvuky. Sluchátka jsou určená pro celodenní nošení při běžných aktivitách, kdy je žádoucí, abyste zůstali v kontaktu se světem kolem vás. Vzduchové vedení zvuku bez ucpání uší JBL Soundgear Clips používají technologii Air Conduction, která přenáší zvuk vzduchem bez nutnosti ucpat zvukovod (jako to dělají klasická sluchátka do uší). Speciální tvar SonicArc umisťuje reproduktor do optimální pozice pro kvalitní basy a zároveň minimalizuje únik zvuku do okolí. Sluchátka osadil výrobce 11mm dynamickými měniči s dobře známým algoritmem Bass Boost pro posílení nízkých frekvencí. Pro telefonování obsahují sluchátka čtyři mikrofony s AI algoritmem, který odfiltruje okolní hluk. Díky otevřené konstrukci během hovoru slyšíte nejen volajícího, ale i dění kolem sebe, což ocení zejména uživatelé pohybující se ve městě nebo na rušných místech. Průsvitný design v pěti barvách Design sluchátek vychází z aktuálních módních trendů. JBL nabídne Soundgear Clips v pěti průsvitných variantách s metalickým nádechem – Copper Ghost, Black Ghost, White Ghost, Blue Ghost a Purple Ghost. Sluchátka se pomocí klipu připevňují na boltec, kde drží díky flexibilnímu oblouku s pamětí tvaru. Konstrukce využívá měkký TPU materiál, který zajišťuje pohodlné nošení po celý den. Výrobce vyladil přítlačnou sílu klipu tak, aby sluchátka držela stabilně, ale netlačila. V balení najdete také kompaktní nabíjecí pouzdro v odpovídající barvě. Výdrž 32 hodin s rychlým nabíjením Samotná sluchátka vydrží na jedno nabití až 8 hodin přehrávání. Pouzdro přidává dalších 24 hodin, celková výdrž tak dosahuje 32 hodin. Pokud sluchátka vybijete, stačí je nabíjet 10 minut pro získání 3 hodin poslechu. JBL Soundgear Clips se dále pyšní krytím IP54, které je chrání před prachem a stříkající vodou. Ovládání zajišťují dotykové plochy na sluchátkách, jejichž funkce lze přizpůsobit v aplikaci JBL Headphones. Aplikace také umožňuje nastavit zvukový profil podle vašich preferencí. Cena a dostupnost JBL Soundgear Clips se v Evropě začnou prodávat od října 2025 za cenu 129,99 eur, což odpovídá zhruba 3 200 korunám. O dostupnosti v Česku zatím nemáme konkrétní informace, ale vzhledem k tomu, že JBL běžně dodává své produkty na náš trh, lze očekávat jejich uvedení i u nás. Zaujala vás otevřená sluchátka JBL Soundgear Clips? Zdroje: JBL (1, 2) O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Bezdrátová sluchátka JBL sluchátka Mohlo by vás zajímat Nejlepší bezdrátová sluchátka do 1 000 Kč v roce 2024. Vybrali jsme kvalitu za pár kaček Jana Skálová 15.10.2024 LIDL zlevnil unikátní sluchátka skoro o polovinu. Čím si vás získají? Adam Kurfürst 27.9.2024 Nejlepší bezdrátové reproduktory do 2 000 Kč: Xiaomi, Sencor a LAMAX vás překvapí zvukem i výkonem Jana Skálová 8.12.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi Jana Skálová 30.10.2024 Kultovní sluchátka Marshall Minor III seženete za historicky nejnižší cenu! Mají stylový design a solidní zvuk Jakub Kárník 12.12.2024 Prémiová sluchátka za hubičku: Redmi Buds 6 Pro míří do prodeje, mají duální měniče a speciální herní verzi Jakub Kárník 29.11.2024