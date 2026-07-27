Reproduktor s mikrofonem v balení. JBL PartyBox On-The-Go 2 zlevnil o téměř dva tisíce

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
27.7.2026 22:00
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JBL PartyBox On The Go 2 webp
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Reproduktor a karaoke set v jednom. JBL PartyBox On-The-Go 2 teď členové AlzaPlus+ koupí za 7 143 Kč místo 8 929 Kč. Za tu cenu dostanete 100W zvuk, světelnou show reagující na hudbu a bezdrátový mikrofon přímo v balení – ten samotný by vás jinak vyšel na pár tisíc.

👍 Berte, pokud pořádáte oslavy, grilovačky nebo chcete doma karaoke bez dokupování mikrofonu.
🤔 Váhejte, pokud chcete reprák na cesty – 6,36 kg a 50 cm šířky je kus nábytku, ne příruční zavazadlo.
💰 Cenovka: 7 143 Kč včetně bezdrátového mikrofonu, který u konkurence bývá drahé příslušenství navíc.

CHCI PARTYBOX ZA 7 143 KČ

Karaoke, které nemusíte skládat

Bezdrátový digitální mikrofon je hlavní tahák téhle generace. Funkce Smart Key umí z písničky potlačit původní vokály, takže si zazpíváte cokoli ze Spotify bez hledání karaoke verzí, a efekt ozvěny dodá hlasu kus jistoty. Zvuk řeší dvoupásmová soustava se 100 W a frekvenčním rozsahem od 50 Hz, což znamená, že basy skutečně cítíte. K tomu světelná show synchronizovaná s hudbou, odolnost IPX4 proti stříkající vodě a výdrž 15 hodin. Dva kusy spárujete přes True Wireless Stereo do sterea a přes USB-C port navíc dobijete telefon.

Na co si dát pozor

Označení „On-The-Go“ berte s rezervou. Reproduktor má sice madlo, ale s 6,36 kg a šířkou 50 centimetrů ho odnesete z domu do zahrady, ne na výlet. IPX4 zvládne přeháňku, ne ponoření nebo postavení do trávy v dešti. A 15 hodin platí na nižší hlasitost – při plném výkonu se světelnou show počítejte výrazně méně. Kdo ale plánuje víc než jednu oslavu za rok, tomu se PartyBox s mikrofonem v ceně vyplatí.

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Zpívali byste si doma karaoke, nebo je mikrofon v balení pro vás zbytečnost?

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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