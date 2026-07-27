Reproduktor s mikrofonem v balení. JBL PartyBox On-The-Go 2 zlevnil o téměř dva tisíce Hlavní stránka Zprávičky JBL PartyBox On-The-Go 2 je přenosný párty reproduktor se 100W výkonem, světelnou show a bezdrátovým mikrofonem v balení S AlzaPlus+ stojí 7 143 Kč místo 8 929 Kč (úspora 1 786 Kč) Mikrofon má efekt ozvěny a funkci Smart Key pro potlačení vokálů, takže z reproduktoru uděláte karaoke Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Reproduktor a karaoke set v jednom. JBL PartyBox On-The-Go 2 teď členové AlzaPlus+ koupí za 7 143 Kč místo 8 929 Kč. Za tu cenu dostanete 100W zvuk, světelnou show reagující na hudbu a bezdrátový mikrofon přímo v balení – ten samotný by vás jinak vyšel na pár tisíc. 👍 Berte, pokud pořádáte oslavy, grilovačky nebo chcete doma karaoke bez dokupování mikrofonu.🤔 Váhejte, pokud chcete reprák na cesty – 6,36 kg a 50 cm šířky je kus nábytku, ne příruční zavazadlo.💰 Cenovka: 7 143 Kč včetně bezdrátového mikrofonu, který u konkurence bývá drahé příslušenství navíc. CHCI PARTYBOX ZA 7 143 KČ Karaoke, které nemusíte skládat Bezdrátový digitální mikrofon je hlavní tahák téhle generace. Funkce Smart Key umí z písničky potlačit původní vokály, takže si zazpíváte cokoli ze Spotify bez hledání karaoke verzí, a efekt ozvěny dodá hlasu kus jistoty. Zvuk řeší dvoupásmová soustava se 100 W a frekvenčním rozsahem od 50 Hz, což znamená, že basy skutečně cítíte. K tomu světelná show synchronizovaná s hudbou, odolnost IPX4 proti stříkající vodě a výdrž 15 hodin. Dva kusy spárujete přes True Wireless Stereo do sterea a přes USB-C port navíc dobijete telefon. Na co si dát pozor Označení „On-The-Go“ berte s rezervou. Reproduktor má sice madlo, ale s 6,36 kg a šířkou 50 centimetrů ho odnesete z domu do zahrady, ne na výlet. IPX4 zvládne přeháňku, ne ponoření nebo postavení do trávy v dešti. A 15 hodin platí na nižší hlasitost – při plném výkonu se světelnou show počítejte výrazně méně. Kdo ale plánuje víc než jednu oslavu za rok, tomu se PartyBox s mikrofonem v ceně vyplatí. VYUŽÍT SLEVU 20 % Zpívali byste si doma karaoke, nebo je mikrofon v balení pro vás zbytečnost? Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza JBL JBL PartyBox slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025