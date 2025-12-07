Rozjeďte párty: JBL PartyBox CLUB 120 nikdy nebyl levnější, má super výkon, světelnou show a AI vylepšení zvuku Hlavní stránka Zprávičky Párty reproduktor JBL PartyBox CLUB 120 se nyní prodává za historicky nejnižší cenu 6 589 Kč Reproduktor nabízí výkon 160 W, světelnou show a výdrž až 12 hodin na jedno nabití Nechybí AI vylepšení zvuku, vstupy pro mikrofon i kytaru a možnost propojení více reproduktorů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 7.12.2025 12:00 Žádné komentáře 0 Pokud plánujete párty nebo prostě hledáte výkonný přenosný reproduktor, máme pro vás zajímavý tip. JBL PartyBox CLUB 120 se nyní v Česku prodává za historicky nejnižší cenu 6 589 Kč, což představuje úsporu přes 3 400 Kč oproti běžné ceně kolem 10 tisíc korun. Výkonný zvuk s umělou inteligencí JBL PartyBox CLUB 120 disponuje výkonem 160 W a frekvenčním rozsahem 40 Hz až 20 kHz. O kvalitu zvuku se stará technologie JBL Pro Sound, která zajišťuje čistý a dynamický zvuk s výraznými basy i při maximální hlasitosti. Zajímavostí je funkce AI Sound Boost, která v reálném čase analyzuje přicházející zvukový signál a pomocí algoritmu optimalizuje výkon měničů. Výsledkem je širší dynamický rozsah, nižší zkreslení při vysoké hlasitosti a celkově silnější basy. Světelná show synchronizovaná s hudbou Reproduktor není jen o zvuku. Součástí je světelná show, která se automaticky synchronizuje s rytmem přehrávané hudby. K dispozici jsou hvězdná světla, světelné stopy i stroboskopické efekty. Vše lze přizpůsobit prostřednictvím aplikace JBL PartyBox pro Android a iOS, kde si nastavíte barvy i vzory podle svých představ. CHCI JBL PARTYBOX V AKCI Praktická výbava pro karaoke i kytaristy PartyBox CLUB 120 nabízí duální vstupy pro mikrofon a kytaru, takže můžete zpívat nebo hrát spolu s hudbou. Karaoke funkce zahrnuje i ladění EQ, díky čemuž lze přizpůsobit zvuk vašemu hlasu. Nechybí ani 3,5mm audio vstup a USB port pro přehrávání z flash disků. Pro bezdrátové připojení slouží Bluetooth 5.3. Díky technologii Auracast můžete propojit více kompatibilních reproduktorů JBL PartyBox, případně spárovat dva kusy CLUB 120 do stereo režimu pro širší zvukovou scénu. Výdrž až 12 hodin a vyměnitelná baterie Na jedno nabití reproduktor vydrží hrát až 12 hodin. Pokud vám dojde energie uprostřed akce, můžete využít vyměnitelnou baterii, která se prodává samostatně. K dispozici je také rychlé nabíjení – 10 minut v zásuvce přidá dalších 80 minut přehrávání. Kompletní nabití trvá 3,5 hodiny. KOUPIT JBL PARTYBOX CLUB 120 Konstrukce s certifikací IPX4 chrání reproduktor před postříkáním vodou, takže lehký déšť mu nevadí. Hmotnost 11 kg není zrovna nízká, ale sklápěcí ergonomická rukojeť usnadňuje přenášení. JBL také uvádí, že k výrobě použil částečně recyklované plasty. Využili byste párty reproduktor na letních akcích? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce bluetooth reproduktor JBL reproduktor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024