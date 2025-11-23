TOPlist

Jeden z nejoblíbenějších Bluetooth reproduktorů v pěkné akci: JBL Flip 6 teď seženete za pouhé 2 tisíce

  • Oblíbený přenosný reproduktor JBL Flip 6 nyní koupíte za 1 989 Kč
  • Reproduktor nabízí 12hodinovou výdrž baterie a odolnost IP67 proti vodě a prachu
  • Díky kompaktním rozměrům a hmotnosti se hodí na cesty i sportovní aktivity

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
23.11.2025 06:00
jbl flip 6 na silnici v noci oficialni

Přenosný Bluetooth reproduktor JBL Flip 6 patří mezi nejprodávanější modely ve své kategorii a nyní ho pořídíte za historicky nejnižší cenu. Zatímco běžná cena se pohybuje kolem 2 500 Kč, aktuálně nejlevnější nabídka činí pouhých 1 989 Kč. Za tuto částku dostanete reproduktor, který kombinuje kvalitní zvuk s praktickou přenosností a vysokou odolností.

Dvoupásmový systém s pasivními zářiči

JBL Flip 6 využívá dvoupásmový reproduktorový systém, který je tvořen oválným měničem pro střední a nízké frekvence, samostatným výškovým reproduktorem a dvěma pasivními basovými zářiči. Tato konfigurace zajišťuje vyvážený zvuk napříč celým frekvenčním spektrem. Reproduktor podporuje technologii JBL Original Pro Sound a díky výkonu 30 W dokáže ozvučit menší místnost nebo venkovní posezení.

jbl flip 6 render cerna

Odolnost pro každodenní používání

S certifikací IP67 zvládne JBL Flip 6 ponoření do vody až do hloubky jednoho metru po dobu 30 minut. Reproduktor je také plně chráněný proti prachu, takže ho můžete bez obav používat na pláži, u bazénu nebo při sportovních aktivitách. USB-C nabíjecí port má navíc vlastní ochranu, která pomocí zvukového signálu upozorní na přítomnost vody nebo soli v konektoru.

Celodenní výdrž a chytré funkce

Integrovaná baterie poskytuje až 12 hodin přehrávání na jedno nabití, což pokryje celodenní výlet nebo večírek. Pomocí funkce PartyBoost lze propojit více kompatibilních reproduktorů JBL a vytvořit tak stereo zvuk nebo rozšířit ozvučení na větší prostor. Reproduktor umožňuje současné připojení dvou Bluetooth zařízení, takže se můžete střídat v přehrávání hudby s přáteli.

jbl flip 6 u bazenu

Aplikace JBL Portable rozšiřuje možnosti nastavení zvuku včetně úpravy ekvalizéru a zvýraznění basů. Reproduktor lze postavit vertikálně i horizontálně podle potřeby a je dostupný v několika barevných variantách včetně černé, modré, červené nebo maskáčové.

Pro koho je JBL Flip 6 ideální volbou?

Díky kompaktním rozměrům (178 × 68 × 72 mm) a hmotnosti kolem 550 gramů se JBL Flip 6 vejde do batohu nebo větší kapsy. Ocení ho především aktivní uživatelé, kteří hledají odolný reproduktor na cesty, sporty nebo venkovní aktivity. Hodí se také jako domácí reproduktor do koupelny nebo na terasu, kde využijete jeho voděodolnost.

Mezi uživateli je navíc model Flip 6 vysoce oblíbený – podle Heureky jde aktuálně o sedmý nejpopulárnější model na našem trhu a hodnocení 96 % na základě 207 uživatelských recenzí jednoznačně svědčí o jeho kvalitě.

Uvažujete o koupi přenosného reproduktoru?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
