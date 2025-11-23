Jeden z nejoblíbenějších Bluetooth reproduktorů v pěkné akci: JBL Flip 6 teď seženete za pouhé 2 tisíce Hlavní stránka Zprávičky Oblíbený přenosný reproduktor JBL Flip 6 nyní koupíte za 1 989 Kč Reproduktor nabízí 12hodinovou výdrž baterie a odolnost IP67 proti vodě a prachu Díky kompaktním rozměrům a hmotnosti se hodí na cesty i sportovní aktivity Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Přenosný Bluetooth reproduktor JBL Flip 6 patří mezi nejprodávanější modely ve své kategorii a nyní ho pořídíte za historicky nejnižší cenu. Zatímco běžná cena se pohybuje kolem 2 500 Kč, aktuálně nejlevnější nabídka činí pouhých 1 989 Kč. Za tuto částku dostanete reproduktor, který kombinuje kvalitní zvuk s praktickou přenosností a vysokou odolností. Dvoupásmový systém s pasivními zářiči JBL Flip 6 využívá dvoupásmový reproduktorový systém, který je tvořen oválným měničem pro střední a nízké frekvence, samostatným výškovým reproduktorem a dvěma pasivními basovými zářiči. Tato konfigurace zajišťuje vyvážený zvuk napříč celým frekvenčním spektrem. Reproduktor podporuje technologii JBL Original Pro Sound a díky výkonu 30 W dokáže ozvučit menší místnost nebo venkovní posezení. Odolnost pro každodenní používání S certifikací IP67 zvládne JBL Flip 6 ponoření do vody až do hloubky jednoho metru po dobu 30 minut. Reproduktor je také plně chráněný proti prachu, takže ho můžete bez obav používat na pláži, u bazénu nebo při sportovních aktivitách. USB-C nabíjecí port má navíc vlastní ochranu, která pomocí zvukového signálu upozorní na přítomnost vody nebo soli v konektoru. CHCI JBL FLIP 6 V AKCI Celodenní výdrž a chytré funkce Integrovaná baterie poskytuje až 12 hodin přehrávání na jedno nabití, což pokryje celodenní výlet nebo večírek. Pomocí funkce PartyBoost lze propojit více kompatibilních reproduktorů JBL a vytvořit tak stereo zvuk nebo rozšířit ozvučení na větší prostor. Reproduktor umožňuje současné připojení dvou Bluetooth zařízení, takže se můžete střídat v přehrávání hudby s přáteli. Aplikace JBL Portable rozšiřuje možnosti nastavení zvuku včetně úpravy ekvalizéru a zvýraznění basů. Reproduktor lze postavit vertikálně i horizontálně podle potřeby a je dostupný v několika barevných variantách včetně černé, modré, červené nebo maskáčové. KOUPIT JBL FLIP 6 Pro koho je JBL Flip 6 ideální volbou? Díky kompaktním rozměrům (178 × 68 × 72 mm) a hmotnosti kolem 550 gramů se JBL Flip 6 vejde do batohu nebo větší kapsy. Ocení ho především aktivní uživatelé, kteří hledají odolný reproduktor na cesty, sporty nebo venkovní aktivity. Hodí se také jako domácí reproduktor do koupelny nebo na terasu, kde využijete jeho voděodolnost. Mezi uživateli je navíc model Flip 6 vysoce oblíbený – podle Heureky jde aktuálně o sedmý nejpopulárnější model na našem trhu a hodnocení 96 % na základě 207 uživatelských recenzí jednoznačně svědčí o jeho kvalitě. Uvažujete o koupi přenosného reproduktoru? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář bluetooth reproduktor JBL reproduktor Mohlo by vás zajímat Nejlepší bezdrátové reproduktory do 2 000 Kč: Xiaomi, Sencor a LAMAX vás překvapí zvukem i výkonem Jana Skálová 8.12.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi Jana Skálová 30.10.2024 JBL srazilo ceny na minimum, pořídíte ho nejlevněji na trhu. Ale už jen pár dnů Komerční článek 14.12.2023 Nechcete AirPods? Tahle konkurenční sluchátka v Česku frčí nejvíc! Adam Kurfürst 25.3.2024 Xiaomi představilo řadu Redmi Note 11: skvělý poměr cena/výkon, rychlé nabíjení a 120Hz displeje Jakub Kárník 28.10.2021 Valentýnský výprodej právě odstartoval. Tady je výběr těch nejzajímavějších kousků Komerční článek 7.2.2024