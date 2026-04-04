440W soundbar s bezdrátovým subem za 6 599 Kč: JBL Cinema SB580 hodně zlevnil Hlavní stránka Zprávičky JBL Cinema SB580 je 3.1 kanálový soundbar s technologií Virtual Dolby Atmos a bezdrátovým 6,5" subwooferem Aktuálně stojí 6 599 Kč místo 8 390 Kč (sleva 1 791 Kč, tedy 21 %) Celkový výkon 440 W, HDMI eARC, optický vstup a Bluetooth 5.3 — solidní výbava pro domácí kino do 7 tisíc Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 4.4.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Pokud hledáte soundbar, který výrazně vylepší zvuk vaší televize bez nutnosti složité instalace, JBL Cinema SB580 je nyní k dispozici za 6 599 Kč. Oproti běžné ceně 8 390 Kč ušetříte téměř 1 800 Kč. Součástí balení je bezdrátový subwoofer, takže nemusíte řešit další kabely mezi soundbarem a basovou jednotkou. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete výrazně lepší zvuk než z vestavěných TV reproduktorů a oceníte srozumitelné dialogy.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete skutečný prostorový zvuk s fyzickými zadními reproduktory — Virtual Dolby Atmos je simulace.💡 Za 6 599 Kč dostáváte kompletní 3.1 sestavu s bezdrátovým subwooferem od značky JBL, která má ve zvukovém průmyslu dlouhou historii. Proč je tento soundbar zajímavý JBL Cinema SB580 cílí na uživatele, kteří chtějí výrazně lepší zvuk než nabízejí vestavěné TV reproduktory, ale nechtějí investovat do složitého domácího kina. Hlavní předností je samostatný středový kanál, který zajišťuje čisté a srozumitelné dialogy — to je přesně to, co u levnějších soundbarů často chybí. Když sledujete film s tichými dialogy a hlasitými akčními scénami, nemusíte neustále sahat po dálkovém ovladači. Značka JBL pochází z profesionálního audio světa — její reproduktory najdete v nahrávacích studiích i kinech po celém světě. Model SB580 přenáší tuto zvukovou filozofii do dostupnějšího segmentu pro domácnosti. Klíčové parametry: co dostanete za peníze Soundbar disponuje celkovým výkonem 440 W, z čehož 240 W připadá na samotný soundbar a 200 W na bezdrátový subwoofer. Ten má průměr 6,5″ (165 mm) a postará se o hluboké basy ve frekvenčním rozsahu od 40 Hz. Pro srovnání — vestavěné TV reproduktory typicky začínají až někde kolem 80–100 Hz, takže basovou složku prakticky neslyšíte. Technologie Virtual Dolby Atmos vytváří prostorový zvukový efekt bez nutnosti fyzických stropních nebo zadních reproduktorů. Je to simulace, ne plnohodnotný Atmos, ale pro běžné sledování filmů a seriálů funguje překvapivě dobře. Soundbar obsahuje 3× racetrack měniče (45 × 100 mm) a 3× 13mm výškové reproduktory, které se starají o rozptyl zvuku do prostoru. Praktická stránka: připojení a instalace K televizi se soundbar připojuje přes HDMI eARC (podporuje True HD Dolby Atmos), klasický HDMI vstup nebo optický kabel. HDMI eARC je preferovaná varianta — přenáší nekomprimovaný zvuk a umožňuje ovládat soundbar dálkovým ovladačem televize. Součástí je samozřejmě i Bluetooth 5.3 pro streamování hudby z telefonu, když zrovna nesledujete televizi. Rozměry soundbaru jsou 950 × 64 × 80 mm (šířka × výška × hloubka), takže se vejde před většinu 50–65″ televizí. Výška pouhých 64 mm znamená, že pravděpodobně nezakryje IR přijímač vaší televize. Hmotnost soundbaru činí 2,6 kg, subwoofer váží 5,7 kg a lze ho umístit kamkoli v místnosti díky bezdrátovému připojení. Co říkají uživatelé JBL Cinema SB580 je na českém trhu relativně nový produkt (uveden teprve v únoru) a na Alze zatím nemá dostatečný počet recenzí pro relevantní hodnocení. Globálně má soundbar na oficiálním JBL webu hodnocení 4,6 z 5 od 30 uživatelů, kteří oceňují především kvalitu dialogů, hloubku basů a snadnou instalaci. Opakovaně se objevuje pochvala na poměr cena/výkon. Z obecných zkušeností s Virtual Dolby Atmos soundbary této kategorie lze očekávat, že prostorový efekt bude funkční, ale ne tak výrazný jako u sestav s fyzickými zadními reproduktory. Pro běžné sledování filmů v obývacím pokoji to ale většinou stačí. Kdy to smysl nedává Pokud očekáváte skutečný prostorový zvuk Dolby Atmos s přesnou lokalizací zvuků za zády, budete potřebovat systém s fyzickými zadními reproduktory — Virtual Atmos je simulace. Stejně tak pokud máte velmi velkou místnost (nad 30 m²), může být výkon 440 W na hraně. A pokud je pro vás prioritou Wi-Fi připojení a multiroom audio, SB580 nabízí pouze Bluetooth — vyšší modely JBL řady Bar mají Wi-Fi a AirPlay. Verdikt: pro koho se to vyplatí JBL Cinema SB580 je solidní volba pro ty, kteří chtějí výrazně lepší zvuk z televize bez nutnosti složité instalace a za rozumnou cenu. Za aktuálních 6 599 Kč dostáváte kompletní 3.1 sestavu s bezdrátovým subwooferem, HDMI eARC, Virtual Dolby Atmos a samostatným středovým kanálem pro čisté dialogy. Pokud hledáte upgrade vestavěných TV reproduktorů a nechcete utratit 15+ tisíc za prémiové soundbary, je tohle jedna z rozumných voleb. Používáte k televizi soundbar, nebo vám stačí vestavěné reproduktory? Podělte se v komentářích. Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024