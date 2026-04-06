JBL Bar 500 MK2 zlevnil na minimum! 5.1 soundbar s Dolby Atmos teď seženete pod 12 tisíc JBL Bar 500 MK2 je 5.1 soundbar s Dolby Atmos, 750W výkonem a bezdrátovým 10" subwooferem Aktuálně stojí 11 990 Kč místo původních 16 399 Kč při uvedení (sleva 4 409 Kč / 27 %) Na tuto cenu klesl naposledy v únoru – jde o jednu z nejnižších cen od uvedení v září 2025 Adam Kurfürst Publikováno: 6.4.2026 Soundbary s prostorovým zvukem Dolby Atmos a slušným subwooferem většinou začínají výrazně výš. JBL Bar 500 MK2 ale aktuálně seženete už od 11 990 Kč, což je o více než čtvrtinu méně než při loňském uvedení. Pokud vás zajímá aktuální dostupnost nebo srovnání cen napříč obchody, nejrychleji to zjistíte přímo na Heurece. CHCI SOUNDBAR V AKCI Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete výrazně vylepšit zvuk televize a zároveň hledáte kompletní 5.1 sestavu s bezdrátovým subwooferem bez nutnosti tahat kabely po místnosti.⚠️ Zvažte, pokud máte opravdu malý obývák – 10″ subwoofer zabere svoje místo a 750W systém tam nemusí mít kde „dýchat“.💡 Za 11 990 Kč dostanete kombinaci Dolby Atmos + DTS Virtual:X + automatickou kalibraci, kterou v této cenové hladině běžně nenajdete. Proč je tento soundbar zajímavý JBL má ve světě ozvučení kin dlouhou historii – a Bar 500 MK2 je pokus přenést tento zvuk do domácího obýváku za rozumnou cenu. Nejde o základní „tyčku pod televizi“, ale o plnohodnotný 5.1 systém, který kombinuje soundbar s bezdrátovým subwooferem. To v praxi znamená, že nemusíte řešit žádné kabely mezi soundbarem a basovou jednotkou – subwoofer si postavíte tam, kde vám to vyhovuje, a spáruje se automaticky. Model MK2 oproti předchůdci přináší několik vylepšení. Přibyla podpora DTS Virtual:X (kromě Dolby Atmos), což rozšiřuje kompatibilitu s obsahem. Technologie PureVoice 2.0 a SmartDetails pak cílí na dva nejčastější problémy soundbarů: špatně srozumitelné dialogy a ztrátu jemných zvukových detailů. Klíčové parametry v praxi Celkový výkon 750 W zní impozantně, ale důležitější je, jak se projevuje v reálu. Bezdrátový 10″ subwoofer dodává basy, které při akčních scénách skutečně cítíte – exploze, dunění motorů, hluboké tóny filmové hudby. Soundbar samotný má pak několik reproduktorů uspořádaných tak, aby vytvářely široké zvukové pole díky technologii MultiBeam 3.0. Podpora Dolby Atmos a DTS Virtual:X znamená, že zvuk nepůsobí plochě, ale vytváří prostorový efekt – letadlo skutečně „přeletí“ nad vámi, kroky se ozývají z různých směrů. Není to náhrada za plnohodnotnou 7.1.4 sestavu s reproduktory na stropě, ale pro běžný obývák je to výrazný skok oproti integrovaným reproduktorům v televizi. Soundbar disponuje HDMI eARC s podporou 4K Dolby Vision passthrough, takže ho můžete zapojit mezi konzoli/přehrávač a televizi bez ztráty obrazové kvality. Funguje s televizory všech značek – v recenzích se objevují pozitivní zkušenosti se Samsungem i LG. K dispozici je také Bluetooth pro bezdrátové přehrávání hudby z telefonu. Ovládání probíhá přes přiložený dálkový ovladač nebo aplikaci JBL One. Aplikace umožňuje detailní nastavení ekvalizéru, přepínání zvukových režimů a především spuštění automatické kalibrace. Ta změří akustiku místnosti a přizpůsobí zvuk tak, aby vyhovoval konkrétnímu prostoru. Uživatelé zmiňují, že kalibrace proběhne během pár minut a rozdíl je znatelný. Co říkají uživatelé Na Heurece má soundbar hodnocení 100 % (6 recenzí, všechny doporučující). Nejčastěji chválená je kvalita zvuku, zejména basy a čitelnost dialogů díky PureVoice. Opakovaně se objevuje spokojenost s jednoduchou instalací – propojení se soundbarem i subwooferem proběhne prakticky automaticky, bez složitého nastavování. Uživatelé vyzdvihují také funkci SmartDetails, díky které jsou slyšet i jemné zvuky – šustění, kroky, vzdálené zvuky, které by jinak zanikly. Jeden recenzent to shrnul slovy: „zvuk jako v kině, rozdíl oproti starému soundbaru je neskutečný“. Z výtek se objevují dvě: rozměry subwooferu (10″ jednotka zabere svoje místo, ne každý má kam ji schovat) a omezení aplikace – chybí přímá integrace se Spotify, i když přes AirPlay nebo Bluetooth funguje bez problémů. Někteří zmiňují vyšší cenu, ale v kontextu aktuální slevy to přestává být relevantní. Kdy to smysl nedává Pokud máte malou místnost do 15 m², může být 750W systém s 10″ subwooferem zbytečně předimenzovaný – basy budou dunět víc, než potřebujete, a sousedi vám to spočítají. V takovém případě stojí za zvážení menší model jako JBL Bar 300. Soundbar také není náhrada za plnohodnotný domácí kinosystém s fyzickými zadními reproduktory. Pokud jste audiofilové a chcete skutečný 7.1.4 Atmos s reproduktory na stropě, tohle vám stačit nebude. Pro běžného uživatele, který chce výrazně lepší zvuk než z televize, ale nechce řešit složitou instalaci, je to ale velmi dobrý kompromis. Verdikt: pro koho se to vyplatí JBL Bar 500 MK2 cílí na lidi, kteří chtějí filmový zvuk s prostorovými efekty bez nutnosti instalovat reproduktory po celé místnosti. Za 11 990 Kč dostáváte 5.1 systém s Dolby Atmos, bezdrátovým subwooferem a automatickou kalibrací – kombinaci, která v této cenové kategorii není úplně běžná. Naposledy byl soundbar takto levný v únoru, takže pokud jste čekali na výhodnější moment, právě nastal. Používáte doma soundbar, nebo vám stačí zvuk přímo z televize? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se…