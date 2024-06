Jak zrychlit Windows 11? Vyzkoušejte našich 11 tipů!

Windows 11 jsou povedený operační systém, ale i ten ocení trochu údržby

Nabízí účinné vestavěné nástroje pro údržbu, lepší i horší kvality

Ruční zásah je někdy ale nenahraditelný. Pojďme si ukázat, jak na to

Windows 11 jsou moderní operační systém a za běžných okolností se dokáže sám udržovat ve slušné kondici. To ale neznamená, že mu nemůžeme občas trochu pomoci.

1. Odinstalujte nepotřebné programy

Staré nebo nepoužívané programy mohou zpomalit váš počítač. Otevřete Nastavení > Aplikace > Nainstalované aplikace a odstraňte všechny aplikace, které nepoužíváte. Jen pozor, abyste to nepřehnali, protože Windows 11 na rozdíl od Androidu nemají tak vychytaný mechanismus vzájemných závislostí.

2. Zakažte automatické spouštění aplikací

Nevěřili byste, kolik aplikací má pocit, že musí běžet nonstop. Otevřete Správce úloh (Ctrl + Shift + Esc), přejděte na záložku Po spuštění a kochejte se.

Vpravo vám Windows ukazují, jak velký dopad na rychlost spouštění daná aplikace má. Pokud se vám nějaká aplikace nepozdává, můžete na ni kliknout pravým tlačítkem myši a nechat si ji vyhledat na internetu, případně zakázat. Aplikace zůstane nainstalovaná, ale nespustí se při startu počítače. Pozor, pokud zakážete například OneDrive, přijdete o synchronizaci souborů!

3. Aktualizujte

Aktualizace Windows často obsahují opravy chyb a vylepšení výkonu. Zkontrolujte, zda máte nejnovější aktualizace v Nastavení > Systém > Windows Update. Kromě toho udržujte aktuální i ovladače, zvláště pak ovladače čipsetu a grafické karty.

4. Ukliďte soubory na disku

Pokud je pevný disk zaplněný nad asi 85 %, dochází k citelnému zpomalení. Můj počítač by mohl sloužit jako velice špatný příklad.

Můžete zkusit použít nástroj Vyčištění disku (klikněte na Start a zadejte „Vyčištění disku“), ale moc si od něho neslibujte. Nejlepší metodou bude najít ručně, co zabírá místo a zároveň jste to už dlouho nepoužili a zbavte se toho.

5. Optimalizace pevného disku

Pravidelná defragmentace a optimalizace pevného disku může zlepšit výkon. Otevřete nabídku Start a začněte psát Defragmentace a spusťte nástroj Defragmentace a optimalizace jednotek.

6. Přidání více paměti RAM

Pokud spouštíte více aplikací najednou, případně používáte aplikace náročné na paměť, může být dobré přikoupit RAM. Ale i když jsou paměti zrovna v akci, víc než 32 GB má smysl jen výjimečně.

7. Použití SSD místo HDD

V případě, že z nějakého důvodu máte v počítači instalovaný klasický pevný disk a startujete z něho systém a spouštíte aplikace, okamžitě utíkejte koupit SSD. Výměna HDD za SSD má stejný efekt, jako aplikace živé vody. Z minut se stanou sekundy a váš počítač vůbec nepoznáte. Volte kapacitu nejméně 256, raději 512 GB na systém a aplikace.

Jak vidíte, rozdíl ve výkonu SSD a HDD je obrovský. Vaše Windows 11 vám poděkují nejen rychlejším startem.

8. Nastavení napájení na vysoký výkon

Pokud pracujete na notebooku a upřednostňujete rychlost nad výdrží, můžete změnit nastavení schématu napájení. Otevřete Nastavení, začněte psát „Schéma“ a vyberte Vybrat schéma napájení. Zde vyberte Vysoký výkon.

9. Vypnutí vizuálních efektů

Vizuální efekty mohou spotřebovávat cenné systémové prostředky. Otevřete Nastavení a do vyhledávání napište „výkon“ a vyberte Upravit vzhled a výkon systému Windows. Zde si upravte nastavení dle vašich preferencí.

10. Využijte systém naplno

Možná z toho nebude vyšší skóre v benchmarku, ale vaše práce se zrychlí. Naučte se klávesové zkratky a ušetříte metry pohybu myší denně. Nainstalujte si Microsoft PowerToys a projděte si, co umí. Je to jediný externí nástroj, který vám dnes doporučím. Naopak se vyhněte všemu, co zavání čističem registru apod. V lepším případě to nebude fungovat, v horším to něco rozbije a nebo bude obsahovat malware.

11. Restartování počítače

Zkusili jste to vypnout a zapnout?

Znáte další triky pro zrychlení Windows 11?