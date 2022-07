Google Chrome je tím vůbec nejpoužívanějším internetovým prohlížečem napříč všemi důležitými platformami, mezi které můžeme zařadit Android i Windows. Spousta lidí jej ale začne rovnou používat a neví, že si ho můžete nejrůznějšími způsoby přizpůsobit a jedním z nich je třeba změna výchozího vyhledávače.

Proč měnit výchozí vyhledávač v Google Chrome?

Jasně, Google vyhledávání je pro většinu lidí nejjednodušší a jsou na něj zvyklí. Může se ale stát, že se vám výchozí vyhledávač změní poté, co si do telefonu či počítače nainstalujete nějaký bloatware nebo to od vás vyžaduje babička, která to s “gůglem” stejně neumí a chce jako výchozí vyhledávač Seznam, na který je zvyklá.

Alternativou může být také vyhledávač DuckDuckGo, který klade důraz na soukromí a neshromažďuje o vás data. To znamená, že výsledky vyhledávání jsou pro všechny uživatele stejné a nepřizpůsobují se vám. V současné době jej používá přiblžině 80 milionů uživatelů. Firma ale tvrdí, že jelikož je vyhledávání anonymní, nedokáže počet uživatelů přesně spočítat. V rámci celého světa jde ale stále spíše o okrajovou záležitost. Nastavit si můžete ale také vyhledávače Yahoo! či Bing.

Jak změnit vyhledávač v Google Chrome na Androidu?

Spusťte prohlížeč Google Chrome V pravém horním rohu klepněte na tři tečky Zvolte možnost Nastavení Poté klepněte na položku Vyhledávač Vyberte si vyhledávač, který chcete použít jako výchozí

Jak změnit vyhledávač v Google Chrome na počítači?

Spusťte prohlížeč Google Chrome V pravém horním rohu klepněte na tři tečky Zvolte možnost Nastavení V nabídce vlevo klepněte na položku Vyhledávač Vyberte si vyhledávač, který chcete použít jako výchozí

Jaký vyhledávač používáte vy?

Zdroj: vlastní, Google