Jednou z největších nevýhod opravdu chytrých hodinek, jako jsou třeba Apple Watch se systémem watchOS nebo hodinky se systémem Wear OS je jejich výdrž baterie. Systémy sice mají své chytré asistenty, lze v nich odpovídat na notifikace, instalovat stovky různých aplikací nebo podrobněji měřit zdraví, ovšem toto je zásadní nevýhoda. Většina těchto hodinek vydrží maximálně dva dny, pokud je budete využívat naplno, bavíme se spíše o každovečerním nabíjení. A jak zlepšit výdrž baterie u Wear OS hodinek? Samozřejmě žádný zázračný návod na to, aby vám hodinky se stejným používáním vydržely o týden déle neexistuje. Je zde ale spousta užitečných triků, o kterých jste možná nevěděli.

Jak zlepšit výdrž baterie u Wear OS hodinek?

1. Displej a jas

Některé prémiovější chytré hodinky s Wear OS disponují senzorem okolního světla. Ten dokáže automaticky upravovat jas v závislosti na prostředí, ve kterém se nacházíte. Jde o jeden z nejlepších způsobů, jak mít stále čitelný displej a zbytečně jej nezatěžovat i přesto, že se aktuálně nacházíte třeba v nějaké tmavé místnosti a pro dostatečnou čitelnost by vám zrovna stačila i nejnižší úroveň jasu. V případě, že tedy máte tuto možnost, zkuste nechat jas v režimu adaptivní.

Pokud hodinky s tímto senzorem nemáte, stejně u jasu ještě zůstaneme. V našem okolí je hned několik lidí, kteří využívají Wear OS hodinky a mají jas neustále nastavený na nejvyšší úroveň. Potom není šance na to, aby vám hodinky vydržely nějaký rozumný čas a nabíjet je budete opravdu často. Doporučujeme tedy měnit jas na základě toho, kde se zrovna nacházíte. Zase tolik práce navíc to není. Pokud jste v kanceláři, jas si prostě snižte a až půjdete za slunečního odpoledne běhat, můžete jej zase zvýšit. Jde o velice efektivní způsob, jak prodloužit výdrž baterie u Wear OS.



2. Odinstalujte aplikace

V případě, že jste si všimli zhoršené výdrže baterie u vašich hodinek a instalovali jste v poslední době nějaké aplikace, zkuste je odinstalovat. Občas se stává, že si i na pohled jednoduchá appka bere mnohem více energie, než by ve skutečnosti měla.

Samotná odinstalace je jednoduchá. Stačí přejít na Google Play, gestem odshora dolů vyvolat nabídku a v ní klepněte na možnost Moje Aplikace. Následně stačí klepnout na aplikaci, kterou chcete odstranit a zvolit možnost Odinstalovat.



3. Omezte notifikace

Notifikace jsou jednou z klíčových funkcí systému Wear OS a Google je ve svém systému zpracoval opravdu dobře a to včetně toho, co s nimi následně můžete dělat. Jenže to si bere svou daň. Když vám přijde notifikace do hodinek, musí nejprve přejít přes telefon, následně rozsvítí displej a sepne vibrační motůrek.

A to je poměrně dost náročné na spotřebu energie. Nehledě na to, že přece na hodinkách nepotřebujete vědět o všem, co se v různých skupinách špitne. Upravte si notifikace tak, aby vás hodinky nerušily a neustále upozorňování nebylo otravné. Ulehčíte nejen sobě, ale také baterii.



4. Vypněte Always-on displej

Funkce always-on je pro nás co se hodinek týče klíčová. Máme totiž rádi hodinky a tato funkce nám alespoň vzdáleně připomíná, že jde stále o chytré hodinky a nebudí tak prázdný dojem, jako když je displej úplně vypnutý. Osobně tedy příliš často always-on nevypínáme.

Jenže co když se někam chystáte a víte že nebudete mít možnost hodinky nějakou dobu nabíjet a přesto chcete zaznamenávat třeba vaší fyzickou aktivitu? Právě v těchto situacích se může vypnutí tohoto režimu hodit.



5. Vyzkoušejte jiný ciferník

Pokud máte pestrobarevný ciferník se spoustou animací, může vybíjet vaší baterii rychleji. Pokud si tedy nepotrpíte na spoustu informací, zkuste zvolit nějaký minimalističtější ciferník s menším množstvím animací. Doporučuje to i sám Google.

