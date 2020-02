Stručný návod: Jak zapnout standardní nabídku aplikací v Xiaomi telefonu

Upozorňujeme, že po tomto přenastavení může telefonu chvilku trvat, než do nově spuštěné nabídky aplikace načte. Proto se nelekejte, pokud se nebude pár vteřin nic dít. Aplikace se po chvilce objeví a to rozdělené i do několika přednastavených kategorií. A je to. Máte nabídku aplikací v Xiaomi telefonu. Jde o něco, co by mnozí uživatelé jiných verzí Androidu nikdy neoželeli. Dlouholetí majitelé Xiaomi telefonů či iPhonů to zase nemusejí vůbec znát. Vyzkoušejte. Když se vám to nebude líbit, klidně to můžete kdykoli přepnout zpět.

Zapnete si nabídku aplikací ve vašem Xiaomi telefonu?