Jak zapnout mizející zprávy v Messengeru? Jednoduše jedním tahem

V online komunikaci existují situace, kdy je minimálně pro jednu stranu vhodné, aby odeslaný obsah nezanechal digitální stopu. Ano, bavíme se o mizejících příspěvcích či zprávách. Formát dočasného obsahu zpopularizoval svého času hlavně Snapchat a postupně se jej ujali i další aplikace a služby. Nyní jsou mizející zprávy oficiálně dostupné i pro uživatele aplikace Messenger. V současné době jsou k dispozici pro uživatele ve Spojených státech a v několika dalších zemích světa. Brzy k nim přibudou i další země, včetně České republiky. Zavedení této novinky mimo jiné znamená i to, že dočasné zprávy budou fungovat také v Instagramu, ve kterém Messenger nedávno nahradil dřívější zprávy.

Messenger a mizející zprávy

Aktivace nového režimu se dá provést dvěma způsoby a oba jsou velmi snadné. Tím prvním je přepínač v nastavení konkrétní konverzace. Nese název Mizející režim (v originále Vanish mode). Druhý způsob je ještě banálnější. Stačí v konkrétní otevřené konverzaci udělat swipe nahoru, tedy potáhnout prstem od spodního okraje obrazovky. Zapnutí Mizejícího režimu způsobí, že budou budoucí odeslané zprávy mizet poté, co si je příjemce prohlédne a poté opustí okno aplikace. To v daný okamžik platí pro všechny účastníky konverzace. Jakmile mizení jeden zapne, platí to pro všechny.

Vývojáři Facebooku připravili i několik možností, jak se bránit zneužití. Aplikace bude například umět poslat odesílateli takové zprávy upozornění, že protistrana pořídila snímek obrazovky. Mizející zprávy Messenger zprostředkuje jen mezi lidmi, kteří jsou již v komunikátoru v kontaktu. S úplně cizími lidmi tedy fungovat nebude. Pokud byste měli potřebu konverzaci nahlásit třeba právě kvůli pořízení screenshotu, report bude obsahovat až hodinu staré zprávy, které už pro účastníky zmizely.

V tuto chvíli “český” Messenger mizející zprávy neumí, musíme si počkat na zavedení novinky do dalších regionů. Jakmile do ČR dorazí a podaří se vám ji spustit (přes tlačítko nebo zmíněný swipe), budete o možnostech nového režimu informováni skrze dialogové okno s nápovědou.

Jak v Messengeru manuálně zapnout nové reakce? Je to snadné čtení: 3 minuty ( uložit na později ) čtení: 3 min. uloženo uložit na později 3 min. uloženo

Messenger – Text and Video Chat for Free Facebook

Budete tuto novinky používat? V jakých případech?

Zdroj: TZ Facebook