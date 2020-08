Štve vás nový Google Meet panel v Gmailu? Takto ho vypnete

Před pár týdny Google finálně přistoupil k implementaci videokonferenčního nástroje Meet do prostředí Gmailu. Nejprve se tak stalo v mobilní aplikaci pro iOS, následně se “dočkali” i uživatelé Androida. Uvozovky jsou v tomto případě na místě, neboť podle prvních reakcí není mnoho lidí, kteří by na něco takového skutečně čekali. Nebo se z tohoto kroku dokonce radovali. Google tuto změnu provedl očividně trochu násilně, aby své videokonferenční službě poskytl větší prostor s cílem získat více uživatelů. Přece jen je teď pod obrovským tlakem konkurentů. Vznikl z toho úplně nový panel, který v e-mailové aplikaci zabírá místo a ve většině případů asi stejně zůstane nevyužitý. Pojďme si tedy ukázat, jak panel Meet aneb Schůzky v mobilním Gmailu vypnout. Google naštěstí vytvořil v samotné aplikaci možnost, jak to jednoduše provést.

Jak vypnout panel Meet / Schůzky v Gmailu