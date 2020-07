Komunikátor Meet se nyní stává součástí Gmail aplikace i na Androidu

Důsledkem pandemické situace v celém světě se vývojáři komunikačních aplikací překotně snažili (a stále snaží) upravovat své výtvory tak, aby našly oblibu u co největšího počtu uživatelů. Například takový Zoom nemusel udělat skoro nic a vystřelil raketově vzhůru. Oproti tomu “klasičtí” hráči jako Skype, WhatsApp nebo Viber na rychlo přicházeli s dalšími úpravami. Mezi nástroje, které poznamenala aktuální situace, patří také Duo a Meet od Googlu. Druhý jmenovaný byl doposud obsažený pouze ve firemním balíku G Suite, v květnu se ale přístup do něj otevřel všem uživatelům. Jako další novinku Google chystal integraci tohoto komunikátoru do svého e-mailového klienta. Před pár týdny se dočkala webová verze, před pár dny iOS varianta a teď už probíhá integrace Google Meet i do Android aplikace Gmail.

Novinka se začíná zavádět od 20. července a uživatelům bude v rámci aktualizace doručována během cca 15 dní ve vlnách. Je možné, že novou položku Meet už ve vaší Gmail aplikaci na Android telefonu máte. Přístup do komunikátoru se bude nacházet na několika místech. Základním je nová položka v menu, ze které bude možné libovolný hovor spustit. A to jak s vybranými lidmi, tak i s vygenerováním odkazu. Přímo v aplikaci se budou otevírat i odkazy vedoucí k “meetignu” z e-mailové pozvánky či z popisu události z kalendáře. Ty se doposud otevíraly zvlášť v prohlížeči.

Zdroj: Google Blog