Jak vypnout autokorekci v telefonu? (návod pro začátečníky)

Autokorekce je věc, kterou buď milujete nebo nenávidíte. Ve většině telefonů je tato funkce automaticky zapnutá už při prvním spuštění a tak nás může otravovat již od počátku koupě nového stroje. Spousta lidí si ani neuvědomuje a nevyzkouší, zda by bez ní nebyl život lepší. Proto si v dnešním článku ukážeme, jak vypnout autokorekci v telefonu.

Autokorekce od svých začátků prošla několika změnami a v dnešní době funguje poměrně dobře. Navíc se od vás telefon v průběhu učí a pokud jej stokrát opravíte, s největší pravděpodobností pochopí, že podobnou opravu už nabízet nebude. Přesto ani dnes není dokonalá. Opravdu stojíte o to, aby telefon automaticky opravoval vaše slova a to i přesto, že jste ho několikrát upozornili, že opravdu chcete napsat, že jedete do “špáru” (myšlen obchod Interspar) a nikoliv do “spárů”? Nebo že “pozřel” není to stejné co “pouštěl”?

Jak vypnout autokorekci v telefonu?

Pojďme si tedy ukázat jak vypnout autokorekci v telefonu:

Prvním krokem bude otevření nějakého textového editoru, messengeru nebo čehokoliv, kam můžete zadat jakýkoliv text. Následně klepněte na pole pro zadávání textu, objeví se vám vaše klávesnice. Každá klávesnice má nastavení trochu jiné, ale v těch nejpopulárnějších se přímo na ní nachází tlačítko nastavení (ozubené kolečko), nebo ho lze vyvolat dlouhým stisknutím znaku čárky. Jakmile se otevře nastavení, objeví se vám různé nabídky a možnosti. Vaším cílem budou výrazy jako korekce textu či oprava textu (Google Gboard). Pokud se vám nedaří možnost najít, zkuste přejít do nastavení a do vyhledávání napište stejné či podobné výrazy. Poté, co objevíte nastavení korekce či opravy textu stačí deaktivovat možnost “automatická oprava textu”.

Gboard – klávesnice od Googlu Google LLC

Microsoft SwiftKey Keyboard SwiftKey

Je to tedy poměrně jednoduché. A poté, co automatickou opravu textu vypnete sami poznáte, zda vám vyhovuje více psaní s ní nebo bez ní. Pokud byste si nevěděli rady jak vypnout autokorekci ve vašem telefonu, napište nám do komentářů váš telefon a klávesnici, kterou používáte. Pokusíme se poradit.

Stala se vám také někdy trapná situace s autokorekcí?