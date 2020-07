Jak zjistit kredit u předplacené karty? (návod pro začátečníky)

Jestli vám přijde tato otázka naprosto banální a zbytečná, dál ani nečtěte. Návod evidentně není určený vám a je to úplně v pořádku. Píšeme ho hlavně pro nové (ale i stávající) majitele předplacených SIM karet, kteří tuto problematiku neměli důvod řešit. Každý operátor má postupy nastaveny trochu jinak, takže bude určitě k užitku, pokud je shrneme na jedno místo. K návodům, jak zjistit kredit u největších českých operátorů T-Mobile, Vodafone a O2, přidáváme i informace o tom, jak často by se měla karta dobíjet. A také to, u jaké částky vás začne upozorňovat na nízké kredit.

Jak zjistit kredit u T-Mobile

U největšího českého operátora je možné provést kontrolu výše kreditu trojím způsobem. Tím prvním, a úplně nejjednodušším, je odeslání kódu *101#. Odesláním se myslí zadání tohoto kódu na klasické obrazovce pro hovor a potvrzení zeleným tlačítkem. Po tomto provedení dotazu se na telefon vrátí odpověď v podobě zprávy. Druhou možností, pokud máte z jakéhokoli důvodu potřebu kvůli tomu volat, je infolinka. Pro tento konkrétní požadavek je potřeba volat na číslo 4601 a v první nabídce možností zadat jedničku. Další variantou je mobilní aplikace. U T-Mobile je platnost nově dobitého kreditu 12 měsíců. Pokud jednou za rok nedobijete alespoň za dvě stovky, karta se zablokuje. Upozornění na nízký kredit posílá T-Mobile u hranice třiceti korun.

Jak zjistit kredit u Vodafone

Operátor Vodafone uvádí dokonce až šest možností, jak výši kreditu zjistit. Pojďme si je pro přehlednost uvést v seznamu.

Posláním SMS ve tvaru KOLIK KREDIT na číslo 7700

V aplikaci Můj Vodafone

V samoobsluze Můj Vodafone – výši a platnost kreditu uvidíte v části Útrata a Vyúčtování – Aktuální útrata a čerpání

Po ukončení hovoru vám operátor vždy na displeji ukáže aktuální výši kreditu a jeho platnost

Na displeji telefonu po vytočení kódu *22#

Na lince *77

U Vodafone má kredit trvanlivost deset měsíců. Minimální dobíjecí částka pro prodloužení této doby je 200 korun. Vodafone upozorňuje zákazníky na nízký kredit u hranice posledních padesáti korun.

Jak zjistit kredit u O2

I u operátora O2 je nejsnadnější cestou ke zjištění výše kreditu odeslání kódu. V tomto případě je jeho podoba *104*#. Existuje i pokročilejší varianta *104*1#, která vám prozradí i cenu posledního hovoru. Lze to také provést na webu v samoobsluze Moje O2. Prodlužování platnosti předplacené SIM karty je u O2 trochu komplikovanější. Při dobití částky do 499 korun se období prodlužuje o půl roku, od pětistovky a výš je to o rok. Operátor O2 upozorní zákazníka na nízký kredit v případě, když klesne pod padesát korun.

Jak zjistit výši kreditu u virtuálních operátorů

Operátor Kód (odeslat jako hovor) Zákaznická linka Kód (odeslat jako SMS) BLESKmobil *161*# 267 267 061 X GoMobil X 4488 tvar KREDIT na číslo 4343 Kaktus *103# X X Mobil.cz *146# 3333 X OpenCall *110*# *88 X SAZKAmobil *11# * 11 X Tesco Mobile *125*# 841 112 255 X

Znáte všechny varianty zjištění kreditu u vašeho operátora?

Zdroj: T-Mobile, Vodafone, O2, Skrblík.cz