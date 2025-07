Česko postihl blackout. Jak se na něj co nejlépe připravit?

Rozsáhlý výpadek elektřiny, který v pátek zasáhl Českou republiku, ukázal, jak křehká je naše závislost na nepřetržité dodávce energie. Blackout ochromil dopravu, znemožnil používání elektronických plateb a uvěznil lidi ve výtazích. Otázka už není „Jestli se to stane znovu“, ale „Kdy se to stane znovu a budeme připraveni?“ V tomto článku vám poradíme, jak se na podobné situace připravit a jak si zajistit alespoň částečnou nezávislost na rozvodné síti.

Proč dochází k blackoutům a jak dlouho mohou trvat?

Blackout může nastat z různých důvodů. Mezi nejčastější příčiny patří extrémní povětrnostní podmínky (vichřice, silné mrazy nebo naopak vedra), technické poruchy v přenosové síti, přetížení sítě nebo i kybernetické útoky. Na rozdíl od běžného výpadku proudu, který trvá maximálně hodiny, blackout může trvat dny i týdny a zasahuje rozsáhlé území.

Když dojde k blackoutu, přestává fungovat prakticky vše, co známe z běžného života:

Nefungují platby kartou ani výběry z bankomatů

ani výběry z bankomatů Nejede hromadná doprava včetně metra a vlaků na elektrifikovaných tratích

včetně metra a vlaků na elektrifikovaných tratích Nefunguje většina čerpacích stanic

Mobilní sítě a internet vydrží jen omezenou dobu (než se vybijí záložní zdroje)

vydrží jen omezenou dobu (než se vybijí záložní zdroje) Přestávají fungovat chladící zařízení – riziko zkažení potravin

Proto je důležité mít připravenou strategii pro případ, kdy se ocitnete bez elektřiny na delší dobu. Pojďme se podívat na konkrétní kroky a vybavení, které by vám nemělo chybět.

Záložní zdroje energie – nutnost, ne luxus

Moderní záložní zdroje energie (nazývané také power stations nebo nabíjecí stanice) dokáží napájet vaše domácí spotřebiče a elektroniku po dobu několika hodin až dnů. Nejsou to jen drahé hračky pro technologické nadšence – v případě blackoutu mohou být životně důležité pro udržení spojení se světem, uchování potravin v chladničce nebo zajištění osvětlení.

Nabíjecí stanice se liší kapacitou (udávanou ve Wh) a maximálním výkonem (ve W). Čím vyšší kapacita, tím déle vydrží napájet vaše zařízení. Čím vyšší výkon, tím náročnější spotřebiče můžete připojit. Podívejme se na některé z nejlepších modelů na trhu:

Model Kapacita Výkon Výhody Cena Kde koupit EcoFlow DELTA Pro ⭐ 3600 Wh 4500 W Udrží v chodu celou domácnost 54 990 Kč Koupit → EcoFlow Delta 3 Plus 1024 Wh 2400 W Vyvážený poměr výkon/cena 20 990 Kč Koupit → EcoFlow RIVER 2 Max 512 Wh 1000 W Kompaktní a přenosný 8 690 Kč Koupit →

Vrcholným modelem je EcoFlow DELTA Pro s kapacitou 3600 Wh, který dokáže v případě výpadku elektřiny udržet v chodu váš domov. S maximálním výkonem 4500 W zvládne napájet i náročné spotřebiče jako ledničku, mrazák, elektrický vařič nebo čerpadlo na vodu. Díky použití LiFePO4 baterií nabízí až 3500 nabíjecích cyklů a životnost přes 10 let.

Powerbanky – když potřebujete zůstat ve spojení

Pokud nepotřebujete napájet celou domácnost, ale chcete mít jistotu, že váš telefon a další elektronika zůstanou funkční, jsou ideální volbou výkonné powerbanky. Mobilní telefon je v krizových situacích klíčovým nástrojem pro komunikaci a přístup k informacím, proto je důležité mít možnost ho dobít.

Model Kapacita Výkon Výhody Cena Kde koupit Romoss PMT60 ⭐ 60000 mAh 100 W Masivní kapacita, LED svítilna 2 309 Kč Koupit → Epico UltraPack 45W 30000 mAh 45 W Hliníkové tělo, bezdrátové nabíjení 1 799 Kč Koupit → FIXED Zen2 20 20000 mAh 20 W Kompaktní, cenově dostupná 699 Kč Koupit →

Absolutní špičkou mezi powerbankami je Romoss PMT60 s masivní kapacitou 60 000 mAh a výkonem 100 W. Dokáže nabít běžný smartphone až 15× a díky technologii Power Delivery zvládne napájet i notebooky. Integrovaná LED svítilna je praktickým bonusem pro nouzové situace.

Maximalizujte výdrž telefonu při výpadku elektřiny

I když máte powerbanku, je důležité šetřit energii vašeho telefonu, abyste co nejvíce prodloužili jeho výdrž. Tady je několik tipů, jak na to:

Aktivujte úsporný režim – moderní smartphony mají zabudovaný spořič baterie, který omezuje aktivitu na pozadí a snižuje jas displeje

– moderní smartphony mají zabudovaný spořič baterie, který omezuje aktivitu na pozadí a snižuje jas displeje Zapněte tmavý režim – zejména u telefonů s OLED displejem to výrazně šetří baterii

– zejména u telefonů s OLED displejem to výrazně šetří baterii Vypněte nepotřebné služby – Wi-Fi, Bluetooth, GPS a datové přenosy, když je nepotřebujete

– Wi-Fi, Bluetooth, GPS a datové přenosy, když je nepotřebujete Snižte jas displeje na minimum a zkraťte dobu, po které se displej vypne

na minimum a zkraťte dobu, po které se displej vypne Zapněte režim Letadlo , pokud nepotřebujete být v kontaktu

, pokud nepotřebujete být v kontaktu Používejte telefon jen v nejnutnějších případech – každé probuzení displeje spotřebovává energii

Některé telefony s Androidem nabízejí také extrémní úsporný režim, který vypne všechny funkce kromě nejzákladnějších (volání, SMS, prohlížeč). V tomto režimu může telefon vydržet i několik dní na jedno nabití.

Nouzová komunikace, když nefungují mobilní sítě

Skvělou volbou je mobilní LTE/5G modem s vlastní baterií, jako je například Acer Connect Enduro M3. Pokud mobilní sítě stále fungují (což je pravděpodobné v prvních hodinách blackoutu), můžete takto zajistit internetové připojení pro více zařízení.

Osvětlení – nezbytnost v každé situaci

Při výpadku elektřiny je spolehlivé osvětlení jednou z prvních věcí, které budete potřebovat. Vyvarujte se používání svíček, které představují riziko požáru. Místo toho vsaďte na moderní LED svítilny a čelovky s dlouhou výdrží:

Model Svítivost Výdrž Výhody Cena Kde koupit Campgo T10 ⭐ 500 lm až 23 h Nabíjecí, odolná vůči vodě 499 Kč Koupit → GP LED C32 300 lm až 15 h S bateriemi v balení, SOS režim 399 Kč Koupit →

Čelovka Campgo T10 nabízí výkon 500 lumenů, což stačí pro osvětlení celé místnosti. Díky nabíjecí Li-Ion baterii vydrží až 23 hodin svícení a odolá i stříkající vodě (stupeň krytí IPX4). Doporučujeme mít doma vždy alespoň dvě různé svítilny pro případ nouze.

Kdy investovat do solárního panelu?

Pokud chcete být skutečně nezávislí i při dlouhodobém výpadku elektřiny, solární panel je ideálním doplňkem k záložní nabíjecí stanici. Umožní vám dobíjet stanici ze slunečního záření a získat tak prakticky neomezený zdroj energie.

EcoFlow nabízí kompatibilní solární panely v různých výkonových variantách:

EcoFlow solární panel 160W – výkon 160 W, účinnost 22 %, cena 5 490 Kč

EcoFlow Power Kits 100W Solar Panel – flexibilní, výkon 100 W, účinnost 23 %, cena 2 989 Kč

Internetové připojení za každé situace

V dnešní době je přístup k informacím klíčový, zvláště v krizových situacích. Pokud mobilní sítě selžou nebo budou přetížené, alternativním řešením je satelitní internet. Služba STARLINK Standard Kit za 8 800 Kč nabízí internetové připojení prakticky kdekoliv, nezávisle na pozemní infrastruktuře.

Pro napájení Starlink terminálu potřebujete záložní zdroj energie (jako EcoFlow), ale získáte tím připojení k internetu i v těch nejextrémnějších podmínkách.

Kompletní nouzový plán pro blackout

Abyste byli maximálně připraveni na jakýkoliv výpadek elektřiny, doporučujeme následující plán:

Pořiďte si základní vybavení:

Mějte nabitá všechna zařízení:

Telefony, tablety, notebooky

Záložní baterie a powerbanky

Nabíjecí svítilny

Připravte si hotovost:

Při výpadku nefungují platební terminály ani bankomaty

Doporučujeme mít doma hotovost na alespoň 3-5 dní běžných výdajů

Uchovejte důležité kontakty:

Vytiskněte si seznam důležitých telefonních čísel

Domluvte s rodinou místo setkání pro případ výpadku komunikace

Závěr: Být připraven není paranoia, ale zodpovědnost

Blackout může přijít nečekaně a zasáhnout nás všechny. Není to jen otázka extrémních krizových situací – i běžné povětrnostní podmínky jako silná bouřka nebo sněžení mohou způsobit výpadek elektřiny na několik hodin či dnů.

Investice do kvalitního záložního zdroje energie, jako je EcoFlow DELTA Pro, vám poskytne klid a jistotu, že zvládnete i dlouhodobější výpadek elektřiny bez větších problémů. Nejde jen o komfort, ale v některých případech i o zdraví a bezpečnost – zejména pokud používáte zdravotnické přístroje závislé na elektřině.

Připravenost na blackout by měla být součástí zodpovědného přístupu každé domácnosti. Investice do kvalitního vybavení se vám může mnohonásobně vrátit v momentě, kdy to budete skutečně potřebovat.

Máte zkušenosti s blackoutem? Jak jste se na něj připravili?