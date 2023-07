Funkce Immersive View je s námi už od roku 2020

Nedávno se podpory dočkalo několik míst v Praze

Na I/O navíc firma představila vylepšenou verzi, která vám dá “pohled do budoucnosti”

Na konferenci Google I/O nám americká firma představila několik hardwarových novinek, ale také softwarové vychytávky, přičemž většina z nich využívá ke svému fungování AI. Výjimkou není ani funkce Immersive View v Mapách Google, která je s námi sice už třetím rokem (nově funguje na vybraných místech v Praze), avšak její vylepšenou verzi “for routes” nám společnost představila až letos.

Nutno podotknout, že ačkoliv byla funkce v době spuštění dostupná jen pro několik vybraných měst, Google stále pracuje na nových. V červnu se dostalo dokonce i na Prahu. A o co vlastně jde? Díky Immersive View budete mít z používání aplikace Mapy Google zcela nový zážitek. Nejen že se vám dostane 3D pohledu daného místa, ale navíc v něm můžete vidět i oblohu a počasí v reálném čase. Díky přítomnosti časové osy umí navíc funkce predikovat, jak to bude na místě vypadat za pár hodin.

Jak používat Immersive View v Mapách Google?

Otevřete aplikaci Mapy Google Vyhledejte město podporující funkci Immersive View Klepněte na ikonku orientačního bodu (většinou se jedná o památky, ale také známé ulice či stavby) Vyberte možnost Immersive View na kartě (nachází se hned vedle fotografií) Skrz časovou osu se můžete posunout až o několik dní zpět a o pár hodin dopředu

Immersive View funguje třeba v již zmíněné Praze naprosto skvěle. V reálném čase můžete procházet známá místa z pohodlí domova, časová osa navíc výborně pracuje s denní dobou, ať už je řeč o temné noci nebo slunečních paprscích při východu slunce. Virtuální procházku si můžete udělat na několika místech, ať už jde o Pražský hrad, Karlův most nebo třeba Národní muzeum.

Mapy Google a Android Auto mají chybu, která by klidně mohla zůstat čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Ve kterých městech lze využít funkci Immersive View?

Amsterdam

Dublin

Florencie

Benátky

Londýn

Tokio

Los Angels

New York

San FranciscoBerlín

Las Vegas

Miami

Seattle

San Jose

Paříž

Praha

Sydney

Boston

V některých městech lze využít i funkci Immersive View for routes, která dokáže díky kombinaci Street View, leteckých snímků a AI nasimulovat vaší trasu ve 3D. V ní se vám promítne nejen to, jak bude cesta vypadat, ale poměrně přesně na základě algoritmů odhadne počet vozidel na silnici a počasí, takže se s trochou nadsázky můžete podívat do budoucnosti, což je pro řidiče, kteří danou trasu neznají výborný pomocník. Na ní si ale v Česku ještě pár měsíců (nebo možná let) počkáme.

Video: Jak funguje Immersive View for routes?

Google Maps Immersive View 3D Routes demo at Google IO 2023

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Co říkáte na funkci Immersive View v aplikaci Mapy Google?