Jak odhalit tvorbu AI? Google přinese řešení

S rozvojem umělé inteligence přichází i obavy, jak poznat pravost obrázku. Na to konto přichází vyhledávač Google s funkcí, která zobrazí informace o daném obrázku. Nástroj vám pomůže odhalit, jaký je původ fotky nebo třeba stáří. Umožní uživatelům zjistit, jak starý je nebo jestli byl popsán i jinými zdroji, včetně novin a webů pro ověřování faktů.

Google má v plánu propojit výsledky vyhledávání s nástrojem “O tomto obrázku”. Oznámen byl v květnu a součástí bude až v následujících měsících, avšak uživatelé anglického jazyka už funkci mají.

With our “About this Image” tool in Search, you’ll be able to see important context, like where else an image has been seen online, or when and where similar images have appeared. Later this year, you’ll be able to use it in Lens in the Google app or Chrome. #GoogleIO pic.twitter.com/Ze2gNwmpkb

— Google (@Google) May 10, 2023