Jak řešit zpomalený mobil s MIUI 12? Vyzkoušejte třeba tyto tři tipy

Systém MIUI, grafická nadstavba Androida využívaná u telefonů Xiaomi, Redmi a POCO, je mezi uživateli velmi oblíbená. Vypadá poměrně hezky, má spoustu zajímavých vychytávek a za běžných okolností je i svižná. Jejím nejnovějším řadovým vydáním je verze 12, která se momentálně nachází (nebo bude brzy dostupná) téměř ve všech mobilech těchto značek za poslední roky. Uživatelé ji čekali a někteří ještě čekají s nadšením a otevřenou náručí, nicméně občas není výsledný dojem úplně dobrý. Ne úplně zřídka se stává, že je mobil po aktualizaci na MIUI 12 v horší formě a celkově zpomalený.

Může za to buď nedokonalé vyladění systému ve vztahu k danému modelu, nebo je telefon prostě už příliš starý na to, aby zvládal chod této nadstavby úplně dokonale na sto procent. Naštěstí existuje pár způsobů, jak se dá takto zahlcenému mobilu pomoci. My si nyní ukážeme tři, které jsou spjaté přímo s MIUI 12, velmi jednoduché a měly by obecně trochu ulehčit jakémukoli Xiaomi, Redmi či POCO telefonu, který má s touto verzí nadstavby potíže.

Jak na zpomalený mobil s MIUI 12? Zkuste tyto tři kroky…

1. Zapněte automatické mazání mezipaměti. Systém Android ve svém základu pracuje s aplikacemi tak, že aby byly po zapnutí či přepnutí ideálně co nejrychleji načtené, udržuje velkou část jejich obsahu v mezipaměti (RAM) telefonu. Z toho logicky vyplývá, že když jich máte spuštěných hodně (a to i na pozadí), systém je pak pomalejší a pomalejší. U starších a méně výkonných mobilů je to pak samozřejmě hodně poznat. V MIUI 12 existuje nástroj, který takto spuštěné aplikace z mezipaměti “vyhazuje”. Za standardních okolností je to spíš nechtěná věc, ale jestliže máte problémy s rychlostí mobilu, vyzkoušejte ji. V telefonu s MIUI 12 běžte do Nastavení > Baterie a výkon a najděte položku Vymazat mezipaměť při zamknutí zařízení. Nastavte ideálně 30 minut. Jakmile zamknete telefon, po této době sám vyprázdní RAM.

Odhaleny evropské ceny Xiaomi Mi 11. Co na ně říkáte? čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

2. Zredukujte animace. Systém MIUI je napěchovaný různými efekty, grafickými přechody a hlavně animacemi. To, co v očích uživatelů často vytváří dojem zpomalování a současně vytěžuje systém, je jejich délka. Když ji zkrátíte, procesoru telefonu se uleví a vašemu oku pak samozřejmě přijdou reakce přístroje rychlejší. Jak na to? Zkrácení animací vyžaduje přístup do Možností pro vývojáře. V nich najděte trojici nastavení s měřítky animací a všechny je přepněte na hodnotu 0.5x. Jestli nemáte přístup do Možností pro vývojáře, mrkněte na postup do zeleného boxíku.

Jak v MIUI 12 povolit přístup k Možnostem pro vývojáře? Běžte do Nastavení a otevřete nabídku O telefonu. Následně začněte klepat na položku Verze MIUI. Po několika klepnutích se objeví hláška, že byly Možnosti pro vývojáře zpřístupněny.

3. Vymažte paměť MIUI Launcheru. Základní “spouštěč” aplikací, který je zodpovědný například i za jejich seřazení na ploše, má samozřejmě také svou mezipaměť. Její přílišná velikost může mít v MIUI 12 také za následek zpomalený mobil. Tuto mezipaměť můžete občas smazat tak, že půjdete do Nastavení > Aplikace, tam MIUI Launcher najdete (třeba rychle přes vyhledávání nahoře) a na jeho kartě vpravo dole vyberete Vymazat data a Vyčistit mezipaměť. Upozorňujeme, že tento krok může ikony na hlavní ploše vrátit do původní pozice.

Vyzkoušeno? Jak vám to pomohlo?