Kopírování textu přímo z fotografií býval dříve poměrně problém a když už to nějaká aplikace uměla, většinou text četla špatně či nekompletně. Google však nezahálí a několik let pracuje na zlepšení strojového učení a umělé inteligence. V dnešní době je tak tato funkce dostupná každému a vše je intuitivní a jednoduché. A jak to Google dělá? Přeci přes Google Lens, což je skvělá funkce, která se neustále zlepšuje a díky ní se můžeme přes fotoaparáty v našich telefonech dozvědět spoustu informací o našem okolí.

Jak kopírovat text z fotografií v aplikaci Fotky Google?

Aplikace Google Lens, která je už nějakou dobu integrovaná ve Fotkách Google nám tak umožní kopírovat a analyzovat text z fotografií. Kromě toho však dokáže rozpoznat různé předměty okolo nás a identifikovat o co jde. Pokud tedy třeba nevíte, okolo které rostliny procházíte, Lens vám to v dnešní době dokáže objasnit. V tomto návodu si tedy ukážeme jak na to.

Otevřete aplikaci Fotky Google Vyhledejte fotografii s textem Klepněte na fotografii Z dolní nabídky vyberte možnost Lens Podržte prst na textu a následně jej označte Zvolte možnost Kopírovat text

Je to prosté. Stačí ve vaší knihovně v aplikaci Fotky Google vyhledat nějaký obrázek, který obsahuje text. Je jedno jestli jde o knížku, dopis, noviny, obal od sušenky nebo lahev s etiketou. Následně na něj klepněte a v dolní nabídce, kde máte možnost Sdílet, Upravit, Lens nebo Smazat zvolte možnost Lens. Nástroj bude pár sekund fotografii analyzovat a následně vám řekne, co na fotografii vidí.

Vy ale nechcete v tomto případě odkaz přímo na produkt, ale chcete kopírovat text. Stačí tedy podržet prst na textu, označit jej a následně vybrat možnost Kopírovat text. Pokud je na obrázku příliš mnoho textu, můžete si přes ikonku v dolním pravém rohu označit pouze tu část, kterou chcete analyzovat.

Jak často používáte Google Lens?