Zamyšlení: Jak důležitá je dnes vodotěsnost / voděodolnost mobilů?

Spadne do umyvadla s vodou, nic se mu nestane. Prší na něj, v pohodě dál funguje. Můžete s ním natáčet i pod hladinou moře a on to ani nepozná. Řeč je samozřejmě o mobilu, který je vybavený určitou úrovní vodotěsnosti či voděodolnosti. Po několika letech, kdy tyto vlastnosti nejsou vůbec cizí už ani levným telefonům za pár tisíc korun, jsme si zvykli na to, že takové zacházení naši digitální parťáci prostě ve většině případů zvládnou. Jak důležitá ale vlastně v dnešní době vodotěsnost či voděodolnost mobilů je?

IP šedesát kolik?

Předem nutno říct, že nejen svět telefonů zná v tomto ohledu několik úrovní ochrany. Nejčastěji se setkáme (pokud se výrobce vyložené nechlubí například armádními standardy jako MIL-STD) se zkratkou IP alias vyjádřením stupně krytí. Dvě číslice za těmito písmeny určují, jak dokáže zařízení odolat vlivu malých částic a kontaktu s vodou. U moderních “lepších” mobilů je nejběžnější hodnota IP68, která patří na poli ochrany těsně pod absolutní vrchol. S číslicí šest na první pozici (v tabulce níže by byla namísto “x”) odolá mobil libovolnému prachu. Díky osmičce na pozici druhé si poradí s potopením do vody. “Tak to je určitě lepší než IP65, které je u elektroniky vidět taky celkem často,” říkáte si možná. Jenže je to takový malý chyták. Pětka, kterou osmička automaticky “neobsahuje”, totiž zase potvrzuje, že zařízení zvládne odolat vodě tryskající.

IP hodnoty odolnost proti vodě IP x0 bez ochrany IP x1 Chráněno proti kapající vodě 1+0,5 mm za minutu. Jednotka je umístěna ve své pracovní poloze a otáčí se kolem vertikální osy. Doba zkoušky 10 minut. IP x2 Chráněno proti kapající vodě 3+0,5 mm za minutu, Jednotka je testována ve 4 pozicích, nakloněných o 15° od normální provozní polohy. Doba zkoušky 2,5 minuty na polohu. IP x3 Chráněno proti vodní tříšti. Voda stříká na přístroj v úhlu 60° vertikálně, v množství 10 litrů za minutu a při tlaku 80–100kN/m2 po dobu nejméně 5 minut. IP x4 Chráněno proti stříkající vodě. Stejné jako u IP x3, jen s rozdílem, že voda stříká ve všech úhlech. IP x5 Chráněno proti tryskající vodě. Voda míří 6,3 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 12,5 litrů za minutu při tlaku 30 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry. IP x6 Chráněno proti intenzivně tryskající vodě. Voda míří 12,5 mm tryskou ve všech úhlech při průtoku 100 litrů za minutu při tlaku 100 kN/m2 po dobu nejméně 3 minuty ze vzdálenosti 3 metry. IP x7 Chráněno proti ponoření do vody na 30 minut do hloubky 1 metr. IP x8 Chráněno proti potopení do vody. Zařízení je schopné nepřetržitého potopení do vody za podmínek, které určí výrobce zařízení. IP x9 Chráněno proti tryskající vysokotlaké teplé vodě.

A koho to zajímá?

Vyznat se ve všech kombinacích tohoto IP standardu od základní voděodolnosti po precizní vodotěsnost není tak snadné, jak se může při pohledu do pouhých tabulek zdát. A to nejen proto, že číselně vyšší standardy nepokrývají automaticky ty nižší, ale i proto, že u některých hodnot je vyloženě na výrobci, jak si například určí bezpečnou hloubku a dobu, po jakou v ní telefon vydrží. K tomu můžeme připočíst občasné problematické reklamace kvůli tomu, že voda nebyla čistá (neboli taková jako v laboratoři při testech), že mobil není primárně určen k natáčení pod vodou a další třecí plochy v definici, co má telefon skutečně vydržet. O tom ale tento článek být nemá. Znovu tedy zopakujme otázku: Jak důležitá je vodotěsnost nebo voděodolnost mobilů?

Asi jen samotní výrobci díky výzkumům ví, jak často se zákazník rozhoduje při koupi mobilu podle toho, jestli mu do něj může při nějaké “mokré” nehodě nebo projíždění Instagramu na dešti natéct voda. A nebo jestli vůbec majitelé mobilů nespoléhají jen na lákavé marketingové pojmy a vědí, co který standard znamená. Jak už jsme si totiž krátce ujasnili, není vodotěsnost jako vodotěsnost. Navíc to, že přístroj nezkolabuje okamžitě po kontaktu s vodou, neznamená, že ho to nepoloží později kvůli korozi či vlhkosti. Kolik lidí přesně ví, co jejich telefon při kontaktu s vodou zvládne a na co je stavěný? Mají vůbec zájem orientovat se podle zkratek, nebo jim stačí obyčejně slovo výrobce? Tady už do celého vzorce vstupují i peníze.

ATM hodnoty vhodné činnosti poznámky 30M (3ATM) Vhodné pro každodenní činnosti, odolají náhodnému kontaktu s vodou (dešti) Nevhodné pro potápění 50M (5ATM) Vhodné pro plavání, rybaření a další činnosti na vodní hladině Nevhodné pro potápění 100M (10ATM) Vhodné pro šnorchlování, plavbu, vodní sporty Nejnižší stupeň těsnosti pro potápěčské hodinky (ISO 6425) 200M (20ATM) Vhodné pro přístrojové potápění Potápěčské hodinky (podle ISO 6425) mají zpravidla tento stupeň 300M+ (30ATM) Vhodné pro potápění s dýchací směsí Hodinky nad 300M jsou zvlášť uzpůsobeny pro potápění s dýchací směsí, což bývá ve značení zmíněno

Pojistka vs. příležitost

Když se prémiové značky ohánějí vysokou certifikovanou odolností, tak tu si samozřejmě nechají i zaplatit. V ceně jsou prestiž, lepší materiály, ale i samotné razítko spojené s certifikací. Pak ale existují i firmy (typicky třeba OnePlus v době jejích prvních mobilů), které své mobily dělají poměrně dobře vodotěsné, ale vystačí si bez certifikace. A nejspíš spoléhají na to, že méně zkušeným zákazníkům stačí slovní popis odolnosti a ti ostřílenější zase pochopí, že tady se jen trochu šetří na pár razítkách. Přístupy jsou tedy různé a sázejí na několik levelů informovanosti a důvěřivosti spotřebitelů.

Jak moc tedy potřebujeme, aby byl mobil skutečně voděodolný či dokonce vodotěsný? Nakolik to bereme jen jako pojistku a nakolik jako příležitost? Neboli jak často ty nejodolnější modely využíváme až k hranici jejich možností, třeba k natáčení videí pod vodou? Zacházíme s telefony automaticky trochu méně opatrně, když víme o takové ochraně? Kolik jsme ochotní výrobci připlatit za takto chráněný telefon s certifikací či bez? A víme vůbec, jakou potřebujeme kvůli vytažení mobilu na dešti a se kterou může spadnout i do řeky? Jak jste si jistě všimli, tento text je plný nezodpovězených otázek, na které sám nemám odpověď. Jsou předmětem tohoto zatím neuzavřeného zamyšlení, do kterého budu rád, když se zapojíte…

