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iPhone Ultra znovu vystrkuje růžky. Podívejte se, jak bude vypadat první skládačka od Applu

  • Leaker Sonny Dickson zveřejnil na síti X nové fotografie makety prvního skládacího iPhonu, zatím nejlepší pohled na jeho design.
  • Skládačka má podle dosavadních úniků nabídnout 5,5" vnější a 7,8" vnitřní OLED displej a čip A20 Pro.
  • Premiéra se očekává v září 2026 a cena má začínat na 2 000 dolarech, tedy zhruba 50 tisících korunách.

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Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
8.6.2026 08:00
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iphone ultra maketa sonny dickson

Skládací iPhone se z mlhy úniků pomalu vynořuje a my máme jeho dosud nejlepší snímky. Po nedávno zveřejněných fotografiích maket zveřejnil leaker Sonny Dickson na síti X další sadu obrázků, na nichž je design vidět zřetelněji než kdy předtím. Potvrzuje hlavně to, co o telefonu už nějakou dobu tušíme.

Co o skládacím iPhonu víme

Ačkoliv dřívější spekulace zmiňovaly kromě bílé barevné varianty ještě třeba černou verzi (i když ani podle těchto zpráv se nedočkáme žádných křiklavějších odstínů), podle Dicksona nenasvědčuje nic tomu, že by mělo existovat jiné provedení, než je právě bílá. Jsme zvědaví, zda tuto záhadu dovede rozklíčovat některý z dalších leaků.

Fotomodul se vzhledem inspiroval u letošního iPhonu Air. Po stránce displejů má jít o 5,5″ vnější panel a po rozevření o 7,8″ vnitřní OLED. Tělo má kombinovat titan a hliník a pant prý nezanechá na displeji viditelnou rýhu, což je nárok, s nímž Samsung bojoval několik generací.

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Uvnitř má tikat chystaný čip A20 Pro vyráběný 2nm procesem TSMC v doprovodu 12 GB RAM. Překvapivě se prý vrátí Touch ID v bočním tlačítku. Dává to smysl, protože Face ID by u skládačky fungovalo jen v některých polohách a schovat ho pod displej tak, aby ověřilo majitele ve složeném i rozloženém stavu, je technicky náročné.

Cenu Apple údajně nasadí na 2 000 dolarů a výš, čímž se telefon zařadí nad současné špičkové skládačky od Samsungu i Honoru. Představení se čeká v září 2026 po boku řady iPhone 18 Pro.

Dali byste za skládací iPhone přes 50 tisíc?

Zdroj: Sonny Dickson/X

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
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