iPhone Ultra znovu vystrkuje růžky. Podívejte se, jak bude vypadat první skládačka od Applu Hlavní stránka Zprávičky Leaker Sonny Dickson zveřejnil na síti X nové fotografie makety prvního skládacího iPhonu, zatím nejlepší pohled na jeho design. Skládačka má podle dosavadních úniků nabídnout 5,5" vnější a 7,8" vnitřní OLED displej a čip A20 Pro. Premiéra se očekává v září 2026 a cena má začínat na 2 000 dolarech, tedy zhruba 50 tisících korunách. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Skládací iPhone se z mlhy úniků pomalu vynořuje a my máme jeho dosud nejlepší snímky. Po nedávno zveřejněných fotografiích maket zveřejnil leaker Sonny Dickson na síti X další sadu obrázků, na nichž je design vidět zřetelněji než kdy předtím. Potvrzuje hlavně to, co o telefonu už nějakou dobu tušíme. Co o skládacím iPhonu víme Ačkoliv dřívější spekulace zmiňovaly kromě bílé barevné varianty ještě třeba černou verzi (i když ani podle těchto zpráv se nedočkáme žádných křiklavějších odstínů), podle Dicksona nenasvědčuje nic tomu, že by mělo existovat jiné provedení, než je právě bílá. Jsme zvědaví, zda tuto záhadu dovede rozklíčovat některý z dalších leaků. First look at the iPhone Fold dummy unit. It doesn't look like Apple will offer multiple colors, with white currently appearing to be the only option. What do you think? pic.twitter.com/olMzm6t6Ts— Sonny Dickson (@SonnyDickson) June 7, 2026 Fotomodul se vzhledem inspiroval u letošního iPhonu Air. Po stránce displejů má jít o 5,5″ vnější panel a po rozevření o 7,8″ vnitřní OLED. Tělo má kombinovat titan a hliník a pant prý nezanechá na displeji viditelnou rýhu, což je nárok, s nímž Samsung bojoval několik generací. iPhone 18 Pro uniká měsíce před premiérou! Apple opět vsadí na výstřední barvy Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Uvnitř má tikat chystaný čip A20 Pro vyráběný 2nm procesem TSMC v doprovodu 12 GB RAM. Překvapivě se prý vrátí Touch ID v bočním tlačítku. Dává to smysl, protože Face ID by u skládačky fungovalo jen v některých polohách a schovat ho pod displej tak, aby ověřilo majitele ve složeném i rozloženém stavu, je technicky náročné. Cenu Apple údajně nasadí na 2 000 dolarů a výš, čímž se telefon zařadí nad současné špičkové skládačky od Samsungu i Honoru. Představení se čeká v září 2026 po boku řady iPhone 18 Pro. Dali byste za skládací iPhone přes 50 tisíc? Zdroj: Sonny Dickson/X O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple iPhone iphone ultra skládací telefon únik Mohlo by vás zajímat Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Druhé véčko od Xiaomi prý nabídne fantastické zlepšení. Ocení ho každý Adam Kurfürst 6.1.2025 Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1.2025 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1.2025 Konec rozdílů. Nabíjení Androidu nabíječkou z iPhonu musí od roku 2025 fungovat Peťo Vnuk 5.1.2025