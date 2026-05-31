iPhone 18 Pro uniká měsíce před premiérou! Apple opět vsadí na výstřední barvy Nový únik ukazuje dummy jednotky iPhone 18 Pro a potvrzuje očekávanou paletu barev Loňský hit Cosmic Orange nahradí sytě červený odstín, který se podle úniků jmenuje Cherry Apple by si měl podle dosavadních zpráv udržet startovní ceny předchozí generace Jakub Kárník Publikováno: 31.5.2026 22:00 Cosmic Orange byla u loňské řady iPhone 17 Pro tak výrazný hit, že ji v různých variantách rychle převzala většina androidových značek. Jenže ten samý odstín se podle dosavadních zpráv u letošní generace nezopakuje. Známý leaker Sonny Dickson zveřejnil fotky dummy jednotek iPhone 18 Pro a potvrzuje to, co se v kuloárech řešilo už několik týdnů — Apple vsadí na novou „hero" barvu, kterou má představovat sytě červený odstín pracovně označovaný jako Cherry. Zbytek nabídky se podle úniku drží osvědčeného mixu. Vedle Cherry mají přijít světle modrá, tmavě šedá nebo černá a stříbrná, která vypadá prakticky identicky se stříbrnou verzí iPhone 17 Pro. Konečný odstín i jméno nové dominantní barvy se samozřejmě ještě můžou změnit, dummy jednotky ale dorazily z více zdrojů a vzájemně si odpovídají, takže půjde s největší pravděpodobností o finální podobu. Z hlediska designu žádné překvapení nečekejte. Tělo zůstává v podstatě stejné jako u 17 Pro, drobnou změnou má projít jen výřez Dynamic Island, který by měl být užší. Dřívější zprávy také hovořily o tom, že Apple zachová stejné startovní ceny jako u letošní řady, a v hlavním fotoaparátu by se měla objevit variabilní clona. Pokud se Cherry skutečně potvrdí jako hlavní barva, dá se v dalších měsících čekat scénář podobný loňsku. Tehdy se s oranžovou ukázal Apple a během následujícího půlroku jsme v Číně i u nás viděli červené, oranžové i okrové varianty vlajek od Xiaomi, OnePlus, Honoru a dalších. Otázka tedy nezní jestli, ale jak dlouho po Cherry potrvá, než se objeví androidové „inspirace". Stáhne nová červená Cosmic Orange z výsluní, nebo zůstane oranžová favoritem? Zdroj: Sonny Dickson, GSMArena