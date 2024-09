YouTuber Michael MJD úspěšně spustil Windows XP na iPhonu pomocí emulátoru

Apple nedávno povolil emulátory v App Store, což otevřelo nové možnosti pro iOS uživatele

Experiment ukázal limity, avšak Half-Life běžel celkem plynule

Svět mobilních technologií se nikdy nepřestává vyvíjet, ale občas se stane něco, co nás opravdu překvapí. Třeba když někdo rozjede z dnešního pohledu již historický operační systém pro PC na smartphonu. Přesně to se povedlo YouTuberovi Michaelu MJD, který úspěšně spustil Windows XP na iPhonu. Zní to jako sci-fi? Možná, ale je to realita, kterou umožnilo nedávné uvolnění emulátorů na App Store.

Původně chtěl Michael vlastnící YouTube kanál Michael MJD využít emulátor UTM SE přímo z App Store. Jenže tato verze nepodporuje kompilaci Just-in-Time (JIT), což způsobilo, že instalace Windows XP trvala neuvěřitelné dvě hodiny a samotné spuštění systému dalších 30 minut. YouTuber se proto rozhodl pro plnou verzi UTM, kterou nainstaloval přes AltStore. A ejhle – Windows XP najednou běžel jako po másle (tedy, alespoň v měřítku emulace na telefonu).

Ale tím experiment nekončil. Michael se rozhodl otestovat hranice možností a pokusil se na emulovaném Windows XP spustit hru Half-Life. V režimu OpenGL působila docela svižně a asi by ji šlo dohrát. Po přepnutí na Direct3D se i přes snížení rozlišení na nejnižší možné (640 x 480) však nepodařilo legendární titul rozjet plynule.

Installing Windows XP on an iPhone!

Pak přišel na řadu další šílený nápad – spustit VirtualBox uvnitř emulovaného Windows XP a v něm rozjet Windows 98. Jak asi tušíte, tohle už bylo i na iPhone příliš.

Ještě před pár lety by však myšlenka spuštění Windows na iPhonu zněla jako naprosté sci-fi. Dnes je to realita, i když s určitými omezeními. Kdo ví, možná za pár let budeme na iPhonech bez problémů spouštět i nejnovější PC hry. Výkon na tu určitě je, jak dokazuje například plnohodnotný port Assassin’s Creed Mirage.

Zkoušeli jste už některý z emulátorů na iPhonu?

Zdroj: Michael MJD