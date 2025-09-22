iPhone Air má baterku jak telefon z roku 2018. A pořád vydrží déle než Samsung Hlavní stránka Zprávičky iPhone Air má baterku s kapacitou 3 149 mAh, což je v roce 2025 skoro vtip Přesto vydrží déle než Galaxy S25 Edge s o 750 mAh větší baterií V testech dosáhl skoro 9 hodin screen-on time, jen o 12 minut méně než iPhone 17 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 22.9.2025 06:00 3 komentáře 3 Představte si, že v roce 2025 vypustíte telefon s baterií 3 149 mAh. To je hodnota, kterou měl Galaxy S9 před sedmi lety. Dnes mají i levné Xiaomi za pět tisíc minimálně 5 000 mAh. Přesto nový iPhone Air překvapivě neskončil na dně výdržových testů. Naopak. David proti Goliášovi, ale s optimalizací YouTuber XEETECHCARE provedl klasický battery drain test – všechny telefony na stejném jasu, stejné úlohy, dokud nevypadnou. iPhone Air vydržel 8 hodin a 57 minut. Galaxy S25 Edge? 8 hodin a 45 minut. To by nebylo až tak překvapivé, kdyby Samsung neměl baterku 3 900 mAh – o čtvrtinu větší. Tom’s Guide to testoval jinak a výsledky byly podobné. Při surfování vydržel iPhone Air 12 hodin a 2 minuty, Samsung jen 11:48. Při streamování videa měl iPhone po pěti hodinách ještě 81 % baterie, Galaxy S25 Edge pouhých 67 %. To už není jen drobný rozdíl. Jak to Apple dělá? Starý trik v novém balení Tajemství tkví v kombinaci několika faktorů. Čipset A19 vyrobený 3nm procesem je extrémně úsporný. iOS má pod palcem každý proces a nic neběží na pozadí zbytečně. LTPO OLED displej umí snížit obnovovací frekvenci až na 1 Hz, když se nic neděje. KOUPIT IPHONE AIR Samsung má sice Snapdragon 8 Elite, který je taky úsporný, ale Android prostě není tak sevřený ekosystém. Aplikace si dělají, co chtějí, systém musí podporovat tisíc různých standardů a vychytávek. Větší baterie tak jen kompenzuje horší optimalizaci. V rodině iPhonů je to pořád slabší příbuzný Nenechte se zmást – mezi iPhony je Air pořád na chvostu. The Tech Chap naměřil 6 hodin a 43 minut při náročnějším testu. iPhone 17 s baterií 3 692 mAh vydržel o celých… 12 minut déle. To není moc, že? Skoro o 550 mAh větší baterie přinesla jen čtvrthodinku navíc. KOUPIT IPHONE AIR Pro srovnání – iPhone 17 Pro Max s 4 685 mAh táhne přes 10 hodin i v nejnáročnějších testech. Tam už je rozdíl znát. Ale to je taky úplně jiná váhová kategorie, doslova i přeneseně. Co říkáte na výdrž nového tenkého iPhonu? Zdroj: Notebookcheck O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 3 komentáře Vložit komentář iPhone AIR Samsung Samsung Galaxy S25 Edge Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1. Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1. Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1. První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.