Šokující záběry: Nejtenčí iPhone přežil útok kladivem a ohýbání přes hranu stolu

Jakub Kárník
21.9.2025 12:00
IPHONE AIR

Pamatujete si Bendgate? Skandál, kdy se iPhone 6 ohýbal v kapse jak plastelína? Apple se z této ostudy evidentně poučil. Nový iPhone Air, který je s tloušťkou pouhých 5,6 milimetru ještě tenčí než tehdejší problémový model, totiž v testech odolnosti exceluje způsobem, který málokdo čekal.

Titanový rám dělá zázraky

Zatímco iPhone 6 měl tloušťku 6,9 mm a ohýbal se skoro sám, nový Air se svými 5,6 mm paradoxně jeví jako mnohem odolnější. Tajemství? Apple tentokrát vsadil na titanový rám, který drží konstrukci pohromadě i při extrémním namáhání.

iphone 17 air logo

Několik lidí se pokusilo iPhone Air ohnout holýma rukama – bez úspěchu. Telefon se ani nepohne. Ještě působivější byl laboratorní test, kdy stroj aplikoval tlak 130 liber (téměř 60 kilogramů) přímo na střed telefonu. iPhone Air se mírně prohnul, ale okamžitě se vrátil do původního tvaru bez jakékoliv trvalé deformace.

Virální TikTok: když nestačí ohýbání, vezměte kladivo

Internet ale zašel ještě dál. Na TikToku se objevilo video, které běžné testy odolnosti posouvá na novou úroveň. Tester nejprve zkouší iPhone Air ohnout přes hranu stolu – marně. Pak přichází nečekaný zvrat: útok kladivem.

@marcuscupello

What are your thoughts on its bendability? #iphone #iphone17 #iphoneair #repair

♬ original sound – Marcus Cupello

I přes brutalitu testu telefon přežil, ačkoliv na samém konci videa je slyšet podezřelé prasknutí. Zda šlo o poškození telefonu nebo jen o zvuk nárazu, není jasné – video končí příliš brzy. Kanál HowToHacks na YouTube publikoval podobný, byť méně agresivní test s pozitivním výsledkem.

Ceramic Shield 2: nová úroveň ochrany displeje

Odolnost iPhone Air není jen o titanové konstrukci. Apple nasadil vylepšené sklo Ceramic Shield 2, které má být 3× odolnější vůči poškrábání než předchozí generace. Zadní strana pak nabízí 4× lepší ochranu proti prasklinám.

V testech odolnosti proti poškrábání minerálními hroty nezůstaly na displeji žádné viditelné stopy – vše, co bylo vidět, byly jen zbytky testovacího materiálu, které šly snadno setřít. Pro telefon, který váží pouhých 165 gramů, je to impozantní výkon.

Čekání na ten „pravý“ test

Přestože dosavadní testy vypadají slibně, technologický svět zatajuje dech a čeká na jednoho muže – Zacka Nelsona z kanálu JerryRigEverything. Jeho brutální, ale metodické testy odolnosti jsou považovány za zlatý standard v oboru. Teprve až jeho verdikt mnohým definitivně potvrdí nebo vyvrátí odolnost nejtenčího iPhonu v historii.

Kompromisy ultra-tenkého designu

Samozřejmě, extrémní tenkost má svou cenu. iPhone Air má pouze jeden reproduktor místo stereo systému, což ovlivňuje kvalitu zvuku při sledování videí. Baterie také není nejsilnější stránkou – při intenzivním používání vydrží kratší dobu než tlustší modely.

Co říkáte na odolnost nového iPhonu Air?

Zdroj: notebookcheck

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

