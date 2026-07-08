Takhle má vypadat iPhone Air 2. Příští tenoučké jablko přinese skvělá vylepšení a může mít zajímavou budoucnost Hlavní stránka Zprávičky Uznávaný leaker Jon Prosser zveřejnil video, na kterém ukázal, jak by mohl vypadat iPhone Air 2 Největší novinkou má být druhý zadní fotoaparát – kvůli němu Apple podle úniku zmenšil modul Face ID Tenký telefon má pohánět čip A20 Pro a na trh dorazit až na jaře 2027 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 8.7.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Původní iPhone Air oslnil rekordně tenkým tělem, jenže jediný fotoaparát na zádech patřil k jeho nejčastěji vyčítaným slabinám. Přesně to chce Apple u nástupce napravit. Uznávaný informátor Jon Prosser teď zveřejnil renderované video, podle kterého iPhone Air 2 dostane hned dva zadní snímače – a aby se vešly, přepracoval Apple i přední Face ID. Představení se ale čeká až na jaře 2027. iPhone Air 2 přinese další zadní foťák Pod kapotou poběží 2nm Apple A20 Pro Barvené varianty a dostupnost Nahradí Air klasický iPhone? iPhone Air 2 přinese další zadní foťák Jednička byla podle mnohých spíš stylovým experimentem než plnohodnotným fotomobilem – vzadu totiž nesla jen jediný objektiv. Prosserovy rendery ale ukazují, že iPhone Air 2 dostane dvojici 48MPx snímačů, tedy hlavní a nově i ultraširokoúhlý. Oba fotoaparáty mají být poskládané do vodorovného modulu. Jenže druhý objektiv se musí někam vejít, aniž by telefon ztloustl. Řešením má být zmenšený modul Face ID: díky němu se prý scvrkne i Dynamický ostrov, takže displej získá o něco víc místa. Apple by tak jedním tahem vyřešil dvě věci naráz. Sám Prosser zároveň upozorňuje, že vzhled ještě není finální a Apple ho může do uvedení klidně upravit. Xiaomi mělo v rukávu přímou odpověď na iPhone Air! Tenký telefon zrušilo a upřímnost šéfa mnohé překvapí Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Pod kapotou poběží 2nm Apple A20 Pro Uvnitř má tikat čip Apple A20 Pro vyrobený nejmodernějším 2nm procesem – tedy výkonnější varianta, než se u tak tenkého modelu čekalo. O rozložení tohoto čipu jsme na Světě Androida psali už dřív, u prémiových iPhonů slibuje hlavně vyšší efektivitu a lepší odvod tepla. Apple jde proti proudu. Tam, kde Android šetří, vsadí na šířku Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Tělo má zůstat z titanové slitiny a podle úniku měřit pouhých 5,6 mm. Do tak útlé konstrukce se prý vejde i o něco větší baterie, konkrétní kapacitu ale Prosser neuvádí. Barvené varianty a dostupnost Na výběr mají být čtyři odstíny: Space Black, Cloud White a Light Gold, k nimž přibude nová Lavender místo dosavadní Sky Blue. Barvy tak zůstávají u decentní, spíš pastelové palety. Samotné představení se podle úniku chystá na jaře 2027, a to po boku základního iPhonu 18 a levnějšího modelu iPhone 18e. Do té doby jde ale o dlouhou dobu, během níž se řada detailů může ještě změnit. Nahradí Air klasický iPhone? Za zmínku stojí, že Prosser patří mezi ostřílené informátory – Apple ho dokonce kvůli únikům zažaloval, což jeho zdrojům dodává na vážnosti. I tak jde ale pořád o rendery a spekulace, ne o oficiální fotografie. Sám leaker si navíc myslí, že by řada Air mohla časem nahradit základní iPhony a Applu by zůstaly jen tři linie – Pro, běžný iPhone a skládací Ultra. To je ovšem čirá úvaha, u které sám přiznává, že netuší, kdy a zda k něčemu takovému vůbec dojde. Vsadili byste si, že iPhone Air 2 konečně dostane druhý fotoaparát? Zdroje: FPT/YouTube, Wccftech, Notebookcheck, PhoneArena Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple Apple iPhone face id fotoaparát iPhone AIR únik Mohlo by vás zajímat Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1.2025 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1.2025 Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1.2025 Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1.2025