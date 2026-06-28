Apple jde proti proudu. Tam, kde Android šetří, vsadí na šířku Hlavní stránka Zprávičky Únik rozložení čipu Apple A20 Pro pro iPhone 18 Pro naznačuje širší 96bitovou paměťovou sběrnici a až o 50 % vyšší propustnost Apple má přepracovat i pouzdro čipu — paměť poputuje vedle procesoru místo nad něj, což má pomoci s odvodem tepla Celková RAM má zůstat na 12 GB, výroba poběží na nejmodernějším 2nm procesu TSMC Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.6.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Do představení iPhonů 18 Pro zbývá ještě pár měsíců, ale úniky se už rozjely naplno. Tentokrát se na internetu objevilo rozložení čipu Apple A20 Pro, který má pohánět letošní prémiové modely. A pokud informace sedí, Apple chystá několik změn, které stojí za pozornost — a v jednom ohledu jde dokonce proti aktuálním zvyklostem celého trhu. Co únik prozrazuje Tady Apple jde proti proudu Proč to dává smysl Co únik prozrazuje Hlavní novinkou má být širší paměťová sběrnice. Z dosavadních 64 bitů se má rozšířit na 96 bitů, což samo o sobě zvedá propustnost paměti zhruba o polovinu — a to ještě před případným zrychlením samotných pamětí. K tomu číslu se ale sluší dodat kontext: jde o teoretický strop a marketingová „až“, hodnota bývá v praxi nižší. Ohledně typu pamětí se zdroje rozcházejí, autor původního diagramu sází na osvědčené LPDDR5X, jiní spekulují o novějších LPDDR6. Celkové množství RAM má každopádně zůstat na 12 GB. iPhone 18 Pro or (Prm) motherboard leakedA20 Pro chip now adopt WMCM packaging, which move the DRAM to the side of the package, allowing for better thermal dissipation. It also get LP6 96-bit memoryDie size is roughly the same as A19 Pro, and the NPU seems to be beefed up pic.twitter.com/Y0kUjRi2Ma— Reptalica (@Reptalicant) June 26, 2026 Druhou změnou je nové uspořádání pouzdra. Místo dosavadního vertikálního skládání pamětí nad procesor má Apple paměťové čipy umístit vedle samotného SoC. Důvod je praktický — lepší odvod tepla, který trápí iPhony Pro už několik generací. Doplnit to má výkonnější NPU pro úlohy umělé inteligence. Velikost čipu zůstává podobná jako u A19 Pro (kolem 98,6 mm²), zásadní zlepšení mají přijít z nových jader a vyšší hustoty tranzistorů díky 2nm procesu N2 od TSMC. Tady Apple jde proti proudu A právě širší sběrnice je nejzajímavější. Když se totiž podíváme na aktuální špičku Androidu, ukáže se zajímavý paradox. Snapdragon 8 Elite Gen 5 i Dimensity 9500 si stále vystačí s 64bitovou paměťovou sběrnicí a nedostatek šířky dohánějí rychlými a velkými vyrovnávacími paměťmi — Dimensity 9500 má třeba 10 MB systémové cache, která snižuje tlak na hlavní paměť. Pro srovnání, Snapdragon se s touto konfigurací dostává na propustnost kolem 85 GB/s. ČipProcesSběrnicePamětiApple A20 Pro (únik)TSMC N2 (2 nm)96 bitůLPDDR5X, 12 GBSnapdragon 8 Elite Gen 5TSMC N3P (3 nm)64 bitůLPDDR5X, až 24 GBDimensity 9500TSMC N3P (3 nm)64 bitůLPDDR5X Apple přitom donedávna držel stejnou úzkou sběrnici jako konkurence a spoléhal na vlastní obří cache. Pokud teď opravdu přejde na 96 bitů, v šířce sběrnice předčí oba nejvýkonnější androidí čipy. To je u Applu, který je obvykle v paměťové architektuře spíš konzervativní, výrazný obrat. Proč to dává smysl Vysvětlení se ukrývá ve dvou písmenech: AI. Velké jazykové modely běžící přímo v telefonu jsou hladové hlavně po paměťové propustnosti, nikoli po surovém výpočetním výkonu. Pokud chce Apple ve svých funkcích Apple Intelligence dohnat náskok, který si na poli AI vybudovala konkurence, potřebuje větší NPU pořádně krmit daty — a širší sběrnice je přesně ten správný nástroj. Smysl dává i nové pouzdro. Androidí vlajky díky velkým cache a propracovanému chlazení často v dlouhodobé zátěži udržují výkon lépe než iPhony, které mají sklon se zahřát a přiškrtit. Přesun pamětí vedle čipu by mohl tento rozdíl smazat. A díky exkluzivnímu přístupu k 2nm procesu si Apple zároveň drží svůj tradiční náskok ve výrobní technologii. Zatím ale platí jediná jistota — celé je to únik, takže do oficiálního představení berme všechna čísla s rezervou. Sledujete, co se děje uvnitř čipů, nebo vás u telefonu zajímá hlavně výsledný zážitek? Zdroj: X O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple čipset únik informací Mohlo by vás zajímat Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. 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