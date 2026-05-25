Takhle má vypadat iPhone 20! Android scéna od tohoto vzhledu před lety odešla, příští rok nás nejspíš čeká návrat

Leakeři tvrdí, že se testují displeje pro vlajkové lodě roku 2027 — včetně výročního iPhonu zakřiveného do všech čtyř stran Apple prý chce displej bez rámečků a bez výřezů, s Face ID i selfie kamerou schovanou pod sklem Zakřivené hrany přitom výrobci Androidu před pár lety opustili jako nepraktické — teď se k nim možná vrátí, protože to udělá Apple Jakub Kárník Publikováno: 25.5.2026 18:00

Zakřivené displeje jsme už jednou pohřbili. Samsung je opustil s Galaxy S24 Ultra, značku Edge recykloval na označení pro tenkost a hrany na bočnicích narovnal — stejně jako prakticky všichni ostatní. Waterfall displeje, kterými se kdysi chlubil Huawei, skončily v archivu vedle výsuvných selfie kamer. A teď přicházejí čerstvé úniky s tím, že přesně tohle bude velká revoluce roku 2027. Co se vlastně očekává A co Android? Ten prý zase půjde za Applem Vrací se něco, co jsme rádi pustili Co se vlastně očekává Zdrojem je obvyklá sestava čínských leakerů typu Digital Chat Station a Ice Universe, kteří tvrdí, že u dodavatelů panelů se testuje několik prototypů displejů „nové generace". Enthusiasté si je obratem spojili s konkrétními telefony, které mají dorazit v roce 2027. Že jde zatím o spekulaci postavenou na spekulaci, asi netřeba zdůrazňovat — od testovacího vzorku v laboratoři ke kusu na pultě je to běh na hodně dlouhou trať. Nejvíc pozornosti pochopitelně sklízí Apple. Rok 2027 bude 20. výročím prvního iPhonu z roku 2007 a firma to údajně chce oslavit telefonem s „quad-curved" displejem — sklem, které se přelévá přes všechny čtyři hrany tak, aby telefon působil vizuálně bezrámečkově. Cílem prý je panel úplně bez výřezů: Face ID i přední kamera mají zmizet pod displej. Jestli to Apple do roku 2027 stihne, je ovšem otevřená otázka, část leakerů sází spíš na to, že nakonec zůstane aspoň malý průstřel pro selfie kamerku. Zajímavé je, jak se leakeři ohrazují vůči minulosti. Ice Universe tvrdí, že nepůjde o klasický zaoblený displej, jaký jsme roky vídali na Androidech, ale o zakřivení extrémně jemné, doplněné optickými triky tak, aby rámeček zmizel z dohledu a okraje zůstaly při čtení v klidu. Jinými slovy: ano, je to zakřivená hrana, ale prosím nevybavujte si u toho Huawei Mate 30 Pro. A co Android? Ten prý zase půjde za Applem Druhý, širší prototyp se připisuje Huawei, která má pro rok 2027 chystat vlajkovou loď s displejem nataženým až k hranám a možná i s netradičním poměrem stran. Xiaomi zase údajně testuje rámečky tenké 0,35 milimetru — kandidátem na takový displej je možná Xiaomi 18. Honba za telefonem, který je celý jen obrazovka, tedy běží na více frontách najednou. Otázka „kdo bude první" má přitom celkem předvídatelnou odpověď. Android Apple v hardwarových experimentech tradičně předbíhá — naposledy to ukázal Huawei, když svůj širokoúhlý Pura X Max poslal na trh dřív, než Apple stihl ohlásit svůj skládací iPhone. Apple málokdy přijde s technologií první. Přijde s ní ale obvykle tehdy, kdy ji dokáže prodat jako samozřejmost, a zbytek branže pak honem dohání směr, který sám léta odmítal. Vrací se něco, co jsme rádi pustili Stojí za to připomenout, proč zakřivené hrany vůbec vymizely. Náhodné dotyky o okraj, odlesky na zaobleném skle, horší čitelnost u kraje a hlavně podstatně dražší opravy — to nebyly výmysly recenzentů, ale praktické důvody, kvůli kterým se trh vrátil k placatým panelům. Že se přesně tohle teď chystá jako prémiová novinka za desítky tisíc, je svého druhu kruh, který se uzavírá. Možná to tentokrát dopadne líp. Pokud výrobci skutečně zvládnou zakřivení tak jemné, že odpadnou staré neduhy, a zároveň schovají kamery pod displej bez ztráty kvality, dostali bychom vzhled, který sliboval každý koncept posledních deseti let. Chtěli byste zpátky zakřivené displeje, nebo vám placaté hrany vyhovují? Zdroj: Notebookcheck