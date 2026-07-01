iPhone 18 Pro prý unikl na dark web ještě před premiérou. Hackeři vykradli dodavatele Applu Hlavní stránka Zprávičky Na dark webu se objevily fotky telefonu, který zdroje označují za iPhone 18 Pro – mají prý pocházet z testů odolnosti u jednoho z dodavatelů Applu Za únikem stojí napadení indické firmy Tata Electronics, ke kterému se přihlásila vyděračská skupina World Leaks Kromě fotek prý unikla i citlivá mapa dodavatelů jednotlivých součástek, kterou Apple před veřejností běžně tají Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 1.7.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Apple si ze všeho nejvíc střeží právě nepředstavené modely a teď to vypadá, že jeden z nich prosákl ven oklikou přes výrobní zázemí. Na dark webu se objevila rozsáhlá sbírka dat ukradených indické firmě Tata Electronics a v ní mají být i fotografie a technické podklady telefonu, který zdroje označují za iPhone 18 Pro. Uniklo více než 200 000 souborů K rozsáhlému úniku se podle agentury Reuters přihlásila vyděračská skupina World Leaks, která data vystavila na svém serveru na dark webu. Jít má o více než 630 GB dat a přes 200 000 souborů, které měly být firmě Tata Electronics odcizeny při kybernetickém útoku. Balík se na dark webu údajně objevil už v polovině června. Mezi soubory mají být i fotografie iPhonů z testů pádem, pořízené podle dat na začátku roku 2026 přímo v jednom ze závodů Taty. Agentura Reuters nicméně uvádí, že sama nedokázala nezávisle ověřit, že jde skutečně o iPhone 18 Pro ani že je celý balík pravý. Server TechCrunch, který si vzorek prohlédl, uvádí, že materiály vypadají jako specifikace dodavatelů Applu. Jak má údajný iPhone 18 Pro na fotkách vypadat? Telefon na snímcích popisují zdroje jako šedý, placatý přístroj se třemi zadními fotoaparáty a logem Applu – tedy zhruba to, co se u řady iPhone 18 Pro dlouho čekalo. O vzhledu i výbavě příští generace jsme ostatně psali už dříve, když začaly chodit první úniky kolem fotoaparátu. iPhone 18 Pro má dostat výrazně lepší hlavní foťák. Půjde prý o jeden z největších upgradů v historii Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Žádný překvapivý redesign z fotek pádových testů nevykoukl. Skutečně cenné na celém balíku proto nejsou snímky, ale něco mnohem méně nápadného. Fotky jsou překvapivě ten nejmenší problém Nejcitlivější částí úniku je podle Reuters sada nejméně šesti souborů, které přiřazují konkrétní součástky modelů iPhone 18 Pro a Pro Max ke konkrétním dodavatelům – od čipů na základní desce přes baterii až po části fotoaparátů. Právě tohle Apple ve své veřejné databázi dodavatelů neuvádí. Z map je prý navíc poznat, které díly bere Apple jen od jediné firmy a které od více dodavatelů zároveň. To je informace, která může nahlodat jeho vyjednávací pozici o cenách. Únik se přitom netýká jen Applu: obsahovat má i 16 složek navázaných na čipového giganta TSMC a 23 složek spojených s Qualcommem, k tomu konstrukční podklady ke starším iPhonům. Na řadě dokumentů mají být důvěrné vodoznaky a interní kódová označení. Co na to Apple a Tata? Tata podle Reuters spustila krizové protokoly, omezila přístup k citlivým systémům a najala si globálního forenzního poradce; provoz měl běžet bez přerušení. Apple incident vyšetřuje a s Tatou má pracovat na dlouhodobějším zabezpečení. Bojíte se kvůli podobným únikům kupovat čerstvě představené iPhony, nebo vás to nechává klidnými? Zdroje: Reuters, The Verge, Mashable, TechCrunch O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple bezpečnost dark web hacking iPhone únik dat Mohlo by vás zajímat 33 nebezpečných rozšíření pro Google Chrome shromažďuje hesla a citlivé údaje. Máme kompletní seznam! Jana Skálová 6.1.2025 Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1.2025 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1.2025 Konec rozdílů. Nabíjení Androidu nabíječkou z iPhonu musí od roku 2025 fungovat Peťo Vnuk 5.1.2025 Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1.2025 5 důvodů, proč si vypínat Wi-Fi v mobilu Jana Skálová 1.11.2024