iPhone 18 Pro má dostat výrazně lepší hlavní foťák. Půjde prý o jeden z největších upgradů v historii Hlavní stránka Zprávičky iPhone 18 Pro má podle úniků dostat jedno z největších vylepšení fotoaparátu v historii řady Změna se týká hlavního foťáku – tedy toho, kterým většina lidí pořídí drtivou většinu snímků Zatím jde o spekulace čínských informátorů a reportéra Marka Gurmana, Apple oficiálně nepotvrdil nic Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.6.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Apple poslední generace ladil hlavně teleobjektiv, software a barvy. Příští Pro model ale podle čerstvých úniků sáhne na ten foťák, který používáte úplně nejčastěji – hlavní širokoúhlý. Vylepšení má prý patřit k vůbec největším, jaké řada iPhonů zažila. Co se má změnit na hlavním foťáku Nejviditelnějším signálem je samotný design zad. Hliníkový kryt má být v oblasti fotomodulu zhruba o dva milimetry tlustší než u iPhonu 17 Pro – a takhle velký nárůst se typicky nedělá kvůli vzhledu, ale kvůli větším součástkám uvnitř. Podle leakerů se to nejspíš projeví dvěma způsoby. Prvním je proměnlivá clona. Zjednodušeně jde o mechanismus, který umí měnit, kolik světla do objektivu vpustí – podobně jako u klasických fotoaparátů. V praxi byste tak měli získat větší kontrolu nad hloubkou ostrosti i nad tím, jak foťák zvládne velmi jasné a naopak tmavé scény. Takovou clonu zatím Apple u žádného iPhonu nenasadil. iPhone 18 Pro uniká měsíce před premiérou! Apple opět vsadí na výstřední barvy Jakub Kárník Zprávičky Jakub Kárník Zprávičky Druhou možností je větší hlavní snímač. Ten současný měří 1/1,28 palce a větší plocha čipu obvykle znamená víc světla, méně šumu a lepší fotky po setmění. Která z variant nakonec vyhraje – nebo jestli dorazí obě – zatím potvrzeno nebylo. Kdo za úniky stojí a kdy iPhone 18 Pro dorazí Informaci nezávisle popsalo víc zdrojů. Na čínské síti Weibo o vylepšení mluví leakeři jako Setsuna Digital a Fixed Focus Digital, výrazně přitlačil i Mark Gurman z agentury Bloomberg, podle kterého letošní Pro modely čeká jedno z největších vylepšení fotoaparátu v historii řady. To samo o sobě dává spekulaci slušnou váhu. iPhone 18 Pro a větší Pro Max se mají představit v září 2026, tedy v obvyklém termínu pro nové iPhony. Vedle foťáku se mluví o něco větší baterii a novém čipu A20 vyrobeném 2nm procesem, který má pomoct výdrži. Než ale začnete plánovat upgrade: pořád jde jen o úniky měsíce před premiérou. Větší fotovýstupek napovídá, že se uvnitř něco děje, konkrétní parametry ale Apple nepotvrdil a do září se ledacos může změnit. Berte proto i zdánlivě jistá čísla zatím s rezervou. Stojí pro vás lepší foťák za přechod na nový iPhone, nebo vám ten současný bohatě stačí? Zdroje: 9to5Mac, GSMArena, Notebookcheck O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Apple Apple iPhone fotoaparát iPhone 18 únik Mohlo by vás zajímat Jakou výbavu přinese Xiaomi 15T Pro? Nejspíš známe první detaily! Adam Kurfürst 10.1.2025 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1.2025 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1.2025 Samsung bude mít vážnou konkurenci. OnePlus chystá další hodinky pro náročné Adam Kurfürst 1.1.2025 Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1.2025