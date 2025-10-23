Čtvercová strategie vyšla. iPhone 17 Pro má nejlepší selfie kameru, hlásí DxOMark Hlavní stránka Zprávičky iPhone 17 Pro získal 154 bodů v DxOMark žebříčku selfie kamer a překonal všechny konkurenty Telefon má nový 18Mpx čtvercový senzor s automatickým ostřením a světelností f/1,9 Slabinou zůstává výrazný šum v rozích při použití blesku a občasný teplý nádech pleti Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.10.2025 12:00 2 komentáře 2 Apple iPhone 17 Pro se stal novým králem žebříčku DxOMark pro selfie kamery. S výsledkem 154 bodů překonal dosavadní špičku a potvrdil dominanci Applu v této kategorii. iPhone 16 Pro Max a Honor Magic6 Pro se svými 151 body se tak posouvají na stříbrnou příčku. Čtvercový senzor mění pravidla hry Za úspěchem nového iPhonu 17 Pro stojí kompletně přepracovaná přední kamera. Apple poprvé nasadil čtvercový senzor pro inteligentnější práci s obrazem. S funkcí Center Stage například telefon dokáže automaticky přepínat mezi horizontální a vertikální kompozicí podle situace (např. když v záběru detekuje více lidí). Zajímavostí je rozlišení – přestože Apple ve svých materiálech udává 18 Mpx, senzor je ve skutečnosti 24Mpx. Háček je však v tom, že ze čtvercové plochy se vytvoří právě 18Mpx výřez „na výšku“ nebo „na šířku“. Objektiv má světelnost f/1,9 a nabízí širší zorné pole než většina konkurentů. To se hodí zejména při skupinových selfie, kdy se do záběru vejde více lidí. Kamera podporuje automatické ostření a natáčení 4K videa při 60FPS. Silné stránky podle DxOMark Testy DxOMark odhalily několik oblastí, kde iPhone 17 Pro exceluje: Expozice a dynamický rozsah zajišťují vyvážené snímky i v náročném protisvětle Automatické ostření rychle zaostřuje na objekty ve všech testovaných vzdálenostech Bokeh režim vytváří přirozené rozostření s přesnou detekcí hloubky objektu Hloubka ostrosti je dostatečně široká pro ostré skupinové portréty Stabilizace videa účinně eliminuje chvění při natáčení z ruky Funkce Center Stage automaticky sleduje a udržuje obličeje uprostřed záběru během videohovorů. Čtvercový senzor pomáhá zachovat konzistentní textury napříč celým snímkem, což je vidět zejména u detailů obličeje. Oblasti ke zlepšení I přes celkově vynikající hodnocení má iPhone 17 Pro stále rezervy: Pleťové tóny občas trpí teplým barevným nádechem při slunečním světle Video občas vykazuje náhlé přechody vyvážení bílé při změně osvětlení Snímky s bleskem mají viditelný šum v rozích a sníženou ostrost Pohybující se objekty mohou postrádat jemné detaily v texturách Stabilizace při chůzi by mohla být lepší Pozice v žebříčku DxOMark Se skóre 154 bodů vede iPhone 17 Pro suverénně celý žebříček selfie kamer. Překonal svého předchůdce iPhone 16 Pro Max (151 bodů) o tři body. Na třetím místě se drží Honor Magic6 Pro se stejnými 151 body. Starší modely iPhone 15 Pro Max a iPhone 15 Pro získaly shodně 149 bodů a obsadily čtvrtou příčku. Google Pixel 9 Pro XL dosáhl na 148 bodů a šesté místo. Loňské modely iPhone 14 Pro Max a iPhone 14 Pro mají po 145 bodech, stejně jako Google Pixel 8 Pro a Huawei Mate 50 Pro. iPhone 17 Pro Max znovu překonal Samsung Galaxy S25 Ultra v testu výdrže. Pixel 10 Pro XL se plazí kilometr za nimi Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Apple tak potvrzuje svou strategii zaměřenou na kvalitu selfie fotografií. Nový iPhone 17 Pro představuje významný technologický pokrok díky inovativnímu čtvercovému senzoru a vylepšeným algoritmům zpracování obrazu. Konkurence bude mít co dohánět. Láká vás iPhone 17 Pro kvůli nejlepší selfie kameře na trhu? Zdroj: DxOMark (1, 2), lux.camera O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Apple DxOMark iPhone selfie kamera Mohlo by vás zajímat Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1. 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1. Konec rozdílů. Nabíjení Androidu nabíječkou z iPhonu musí od roku 2025 fungovat Peťo Vnuk 5.1. Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1. Samsung si namazal na chleba všechny nové iPhony! Jeho výdrž je naprosto fantastická Jakub Kárník 22.9.2024 Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka? Jakub Kárník 19.5.2023