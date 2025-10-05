iPhone 17 Pro Max znovu překonal Samsung Galaxy S25 Ultra v testu výdrže. Pixel 10 Pro XL se plazí kilometr za nimi Hlavní stránka Zprávičky iPhone 17 Pro Max zvládl 29 hodin celkové výdrže v testu PhoneBuff, o 1 hodinu a 15 minut více než Galaxy S25 Ultra Pixel 10 Pro XL skončil poslední s celkovou výdrží 26 hodin a 45 minut, přestože má největší kapacitu baterie z testované trojice V aktivním používání vydržel iPhone 17 Pro Max rekordních 13 hodin a 5 minut, zatímco Samsung pouze 11 hodin a 50 minut Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.10.2025 22:00 2 komentáře 2 Zatímco Samsung Galaxy S25 Ultra nedávno porazil iPhone 17 Pro Max v rychlostním testu, Apple si teď bere odvetu v oblasti, která je pro běžné uživatele ještě důležitější. V komplexním testu výdrže baterie provedeném kanálem PhoneBuff poráží jablečná vlajková loď svého jihokorejského rivala o více než hodinu. Do bitvy byl přizván také Pixel 10 Pro XL od Googlu, ale ten opět potvrdil, že s výdrží baterie to u Pixelů není oproti konkurenci žádná sláva. Jak probíhal test výdrže? iPhone 17 Pro Max jasným vítězem Shoda s předchozími testy Google stále na scestí Výhra, která potěší běžné uživatele Jak probíhal test výdrže? YouTuber PhoneBuff je známý svými důkladnými a objektivními testy. Tentokrát podrobil tři prémiové smartphony komplexní bateriové zkoušce, která zahrnovala běžné činnosti jako prohlížení webu, procházení Instagramu, ale i náročnější úkony. Nechyběla ani šestnáctihodinová pohotovostní fáze, během které telefony pouze čekaly s aktivními notifikacemi. Nejnáročnější částí testu bylo používání Snapchatu, kde běžel současně displej, Wi-Fi, GPS a přední kamera. Právě zde se naplno projevily rozdíly v energetické efektivitě jednotlivých čipů – A19 Pro, Snapdragon 8 Elite a Tensor G5. Během této fáze baterie Pixelu 10 Pro XL rychle klesla do jednociferných hodnot a potvrdila tak nižší efektivitu čipu od Googlu. iPhone 17 Pro Max jasným vítězem Nejnovější iPhone prokázal mimořádnou energetickou efektivitu a celkem dosáhl výdrže 29 hodin a 5 minut. Z toho 13 hodin a 5 minut připadá na aktivní používání a 16 hodin na pohotovostní režim. Zajímavé je, že v prohlížení webu si lépe vedl Galaxy S25 Ultra, ale jakmile došlo na Instagram a Snapchat, Apple jasně dominoval. Samsung Galaxy S25 Ultra skončil na druhé pozici s celkovou výdrží 27 hodin a 50 minut. V aktivním používání to bylo 11 hodin a 50 minut. Telefon předvedl dobrou výdrž při prohlížení webu a pohotovostním režimu, ale v energeticky náročnějších úlohách ztrácel. Zatímco souboj mezi Applem a Samsungem byl relativně těsný, Google Pixel 10 Pro XL výrazně zaostává. S celkovou výdrží 26 hodin a 45 minut (10 hodin a 45 minut aktivního používání) skončil na posledním místě. To je překvapivý výsledek vzhledem k tomu, že Pixel má paradoxně největší baterii z testované trojice, ale zřejmě trpí nižší energetickou efektivitou čipu Tensor G5. Shoda s předchozími testy Nové výsledky potvrzují trend, který jsme viděli už v testu YouTubera Mrwhosetheboss. I tam iPhone 17 Pro Max dominoval s výdrží 13 hodin aktivního používání, zatímco Samsung Galaxy S25 Ultra dosáhl 11 hodin a 50 minut. Zajímavé je, že hodnoty aktivního používání jsou v obou testech téměř identické, což potvrzuje věrohodnost měření. OBJEDNAT NOVINKY IPHONE 17 Co se týče samotné baterie, evropské modely iPhone 17 Pro Max s fyzickou SIM mají kapacitu přibližně 4 800 mAh. Americké verze, které používají pouze eSIM, mají díky ušetřenému místu po SIM slotu o něco větší baterii, což by teoreticky mohlo vést k ještě lepším výsledkům výdrže. Google stále na scestí Pixel 10 Pro XL opět potvrzuje, že Google má s výdrží baterie dlouhodobé problémy. Ani největší fyzická kapacita baterie nepomáhá, pokud samotný čip a software nejsou optimalizované na energetickou efektivitu. Tensor G5 sice přešel na výrobní proces od tchajwanského TSMC, ale v otázce efektivity patrně stále zaostává za konkurenčními čipy od Applu i Qualcommu. Ve srovnání výdrže tvůrce PhoneBuff se Google Pixel 10 Pro XL nedostal ani do první patnáctky telefonů Když se podíváme na celkový rozdíl, iPhone 17 Pro Max předčí Pixel 10 Pro XL o 2 hodiny a 20 minut, což je v reálném životě významný rozdíl, který může rozhodovat o tom, zda se vám telefon vybije ještě před koncem dne, nebo vydrží až do večera. Výhra, která potěší běžné uživatele Ačkoliv rychlostní testy a benchmarky mohou být zajímavé pro technologické nadšence, výdrž baterie ovlivňuje každodenní spokojenost uživatelů daleko více. V tomto ohledu Apple s iPhonem 17 Pro Max dokazuje, že spojení vlastního hardwaru a softwaru má své výhody. Co je však zajímavé – podle žebříčku kanálu PhoneBuff není iPhone 17 Pro Max absolutním rekordmanem ve výdrži baterie. Na prvním místě je stále Vivo X200 Pro, jemuž se v Číně brzy představí nástupce. Myslíte si, že výdrž baterie je při výběru smartphonu klíčovým faktorem? Zdroje: PhoneBuff/YouTube, Wccftech O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Apple iPhone 17 Pro Max Google Pixel 10 Pro XL iPhone Samsung Galaxy S25 Ultra výdrž baterie Mohlo by vás zajímat Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1. Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Konec rozdílů. Nabíjení Androidu nabíječkou z iPhonu musí od roku 2025 fungovat Peťo Vnuk 5.1. Updaty systému budou u Galaxy S25 pohodlnější, Samsung konečně implementoval bezproblémové aktualizace Libor Foltýnek 29.12.2024 Samsung si namazal na chleba všechny nové iPhony! Jeho výdrž je naprosto fantastická Jakub Kárník 22.9.2024