iPhone 17 Pro Max zdemoloval Samsung v testu výdrže. Výsledky vás překvapí

  • iPhone 17 Pro Max vydržel v reálném testu 13 hodin nepřetržitého používání, o 45 minut déle než předchůdce
  • Galaxy S25 Ultra zaostal s výdrží 11 hodin a 50 minut, i loňský iPhone 16 Pro Max byl lepší
  • Evropské modely s fyzickou SIM mají paradoxně menší baterii než americké s eSIM, přesto excelují

Jakub Kárník
Jakub Kárník
23.9.2025 14:00
iphone 17 pro max barevne verze

Když Apple na podzimní keynote sliboval delší výdrž u iPhone 17 Pro Max, mnozí to brali s rezervou. Výrobci rádi ohýbají čísla ve svůj prospěch a 35 hodin přehrávání videa zní krásně na papíře, ale v kapse vám to moc nepomůže. Jenže se zdá, že Apple nelže – v reálném testu skutečného používání nový iPhone deklasoval konkurenci včetně a to včetně Galaxy S25 Ultra.

Reálný test, ne laboratorní pohádky

YouTuber Mrwhosetheboss vzal všechny aktuální jablečné telefony a podrobil je testu, který má k běžnému používání daleko blíž než nekonečné přehrávání videa v laboratoři. Scrollování sociálních sítí, přepínání mezi Slackem a e-maily, natáčení videí, streamování hudby – prostě mix aktivit, které děláte každý den. A výsledky? iPhone 17 Pro Max vydržel rovných 13 hodin, než se vypnul.

Pro srovnání – loňský iPhone 16 Pro Max zvládl 12 hodin a 15 minut. Těch 45 minut navíc možná nezní jako revoluce, ale je to rozdíl mezi příjezdem domů s několika procenty a hledáním nabíječky v MHD. Galaxy S25 Ultra se rozloučil už po 11 hodinách a 50 minutách, což znamená, že ho porazil i loňský iPhone.

Proč iPhone 17 Pro Max vyhrává

Za úspěchem nestojí žádná magie, ale kombinace několika faktorů. Čip A19 Pro vyrobený 3nm procesem je zatím nejúspornější procesor, který Apple vytvořil. K tomu přidejte vylepšené chlazení, které zabraňuje throttlingu při náročnějších úlohách, a hlavně větší baterii. Ta má v evropské verzi s fyzickou SIM kapacitu kolem 4 800 mAh.

Zajímavý detail: americké modely pouze s eSIM mají podle Applu ještě o něco větší baterii, protože ušetřené místo po slotu na SIM kartu využili právě pro akumulátor. Teoreticky by tedy mohly vydržet ještě déle, i když rozdíl nebude dramatický.

Menší iPhony na tom nejsou slavně

Test ukázal i odvrácenou stranu mince. Ultralehký iPhone Air se svou tloušťkou pouhých 5,5 mm vydržel jen 7 hodin a 18 minut – cena za design je prostě vysoká. Základní iPhone 17 si vedl lépe s 10 hodinami a 28 minutami, zatímco iPhone 17 Pro díky úspornějšímu čipu a lepšímu chlazení dosáhl na 10 hodin a 48 minut.

Co říkáte na výdrž nového iPhonu?

Zdroj: Mrwhosetheboss

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
