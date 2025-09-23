iPhone 17 Pro Max zdemoloval Samsung v testu výdrže. Výsledky vás překvapí Hlavní stránka Zprávičky iPhone 17 Pro Max vydržel v reálném testu 13 hodin nepřetržitého používání, o 45 minut déle než předchůdce Galaxy S25 Ultra zaostal s výdrží 11 hodin a 50 minut, i loňský iPhone 16 Pro Max byl lepší Evropské modely s fyzickou SIM mají paradoxně menší baterii než americké s eSIM, přesto excelují Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 23.9.2025 14:00 2 komentáře 2 Když Apple na podzimní keynote sliboval delší výdrž u iPhone 17 Pro Max, mnozí to brali s rezervou. Výrobci rádi ohýbají čísla ve svůj prospěch a 35 hodin přehrávání videa zní krásně na papíře, ale v kapse vám to moc nepomůže. Jenže se zdá, že Apple nelže – v reálném testu skutečného používání nový iPhone deklasoval konkurenci včetně a to včetně Galaxy S25 Ultra. Reálný test, ne laboratorní pohádky YouTuber Mrwhosetheboss vzal všechny aktuální jablečné telefony a podrobil je testu, který má k běžnému používání daleko blíž než nekonečné přehrávání videa v laboratoři. Scrollování sociálních sítí, přepínání mezi Slackem a e-maily, natáčení videí, streamování hudby – prostě mix aktivit, které děláte každý den. A výsledky? iPhone 17 Pro Max vydržel rovných 13 hodin, než se vypnul. Pro srovnání – loňský iPhone 16 Pro Max zvládl 12 hodin a 15 minut. Těch 45 minut navíc možná nezní jako revoluce, ale je to rozdíl mezi příjezdem domů s několika procenty a hledáním nabíječky v MHD. Galaxy S25 Ultra se rozloučil už po 11 hodinách a 50 minutách, což znamená, že ho porazil i loňský iPhone. Proč iPhone 17 Pro Max vyhrává Za úspěchem nestojí žádná magie, ale kombinace několika faktorů. Čip A19 Pro vyrobený 3nm procesem je zatím nejúspornější procesor, který Apple vytvořil. K tomu přidejte vylepšené chlazení, které zabraňuje throttlingu při náročnějších úlohách, a hlavně větší baterii. Ta má v evropské verzi s fyzickou SIM kapacitu kolem 4 800 mAh. OBJEDNAT IPHONE 17 PRO Zajímavý detail: americké modely pouze s eSIM mají podle Applu ještě o něco větší baterii, protože ušetřené místo po slotu na SIM kartu využili právě pro akumulátor. Teoreticky by tedy mohly vydržet ještě déle, i když rozdíl nebude dramatický. Menší iPhony na tom nejsou slavně Test ukázal i odvrácenou stranu mince. Ultralehký iPhone Air se svou tloušťkou pouhých 5,5 mm vydržel jen 7 hodin a 18 minut – cena za design je prostě vysoká. Základní iPhone 17 si vedl lépe s 10 hodinami a 28 minutami, zatímco iPhone 17 Pro díky úspornějšímu čipu a lepšímu chlazení dosáhl na 10 hodin a 48 minut. Co říkáte na výdrž nového iPhonu? Zdroj: Mrwhosetheboss O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: 2 komentáře Vložit komentář Apple Apple iPhone 17 Pro Max Samsung Galaxy S25 Ultra výdrž baterie Mohlo by vás zajímat Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1. První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1. Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1. Skvělá zpráva! Apple TV+ bude o víkendu zdarma a pro všechny. Jak na to? Jana Skálová 2.1. 2nm čipy se odkládají. Nvidia a Qualcomm hledají řešení u Samsungu Libor Foltýnek 6.1. Apple chystá záhadný iPhone 16E. Známe výbavu a pravděpodobně i českou cenu Jakub Kárník 2.1.