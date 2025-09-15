iPhone 17 (Pro) zamířil do Česka. V předprodeji je i ultratenký iPhone AIR Hlavní stránka Články Sdílejte: Komerční článek Publikováno: 15.9.2025 13:00 Žádné komentáře 0 Komerční článek Předobjednávky nejnovějších iPhonů právě odstartovaly. iPhone 17, 17 Pro (Max) a zcela nový iPhone Air jsou od dnešního dne v předprodeji. Nejvhodněji je pořídíte u Mobil Pohotovosti, kde si můžete novinky od Applu nejenom předobjednat, ale vůbec poprvé také pronajmout, a to už od 659 Kč měsíčně. Při předobjednávce můžete navíc využít splátky bez jakékoli navýšení. KOUPIT IPHONE 17 VÝHODNĚ Nový iPhone 17 (Pro) nebo iPhone Air pořídíte mimořádně výhodně, pokud po jejich koupi u Mobil Pohotovosti prodáte svůj stávající telefon – výkupní hodnota se odečte od ceny nového iPhonu. Nový iPhone 17 Pro vás pak může vyjít jen na 13 990 Kč, anebo na 600 Kč x 26 měsíců při přechodu z loňského modelu, upgradovat ale můžete z jakéhokoli telefonu. Velkou výhodou také je, že nové iPhony 17, 17 Pro a iPhone Air lze u Mobil Pohotovosti pořídit na splátky bez jakéhokoli navýšení. V takovém případě se vám cena za iPhone 17 Pro rozloží do 20 měsíců při splátce 1 650 Kč/měs. Nové iPhony 17 předobjednáte nejvýhodněji zde Pronajměte si iPhone 17 za nejlepší cenu Mobil Pohotovost ale přichází ještě s jednou specialitou – nové iPhony si můžete hned při startu předobjednávek také pronajmout. A vůbec poprvé je pronájem dostupný i pro podnikatele s možností odpočtu DPH. Pronajmout si můžete všechny nové iPhony, a to už od 659 Kč měsíčně. Ceny pronájmu nových iPhonů: iPhone 17 od 659 Kč iPhone 17 Pro od 999 Kč iPhone 17 Pro Max od 1 079 Kč iPhone Air od 989 Kč Pronájem je přímo ideální pro ty, kteří rádi pravidelně upgradují na nový iPhone. A také pro ty, kteří chtějí zaplatit za iPhone jen to, co během dvou let ztratí na hodnotě a nechtějí složitě řešit jeho následný prodej. IPHONE 17 VÝHODNĚ Přesně tak totiž funguje služba Cashtec Upgrade, skrze kterou si můžete na 2-3 roky pronajmout telefon, MacBook nebo iPad za nejnižší cenu na trhu. Zařízení je po celou dobu pronájmu chráněné zárukou a v případě záruční opravy získáte náhradní zdarma. Pronájem navíc sjednáte kompletně online a zařízení máte do druhé pracovního dne u sebe. Více o pronájmu nových iPhonů 17 zjistíte zde Poznámka redakce Komerční články nepíše redakce Svět Androida, ale pouze poskytuje prostor pro zveřejnění článku od partnera. O autorovi Komerční článek Jsem Komerční článek, váš průvodce světem partnerských sdělení na Světě Androida. Nejsem člověk z masa a kostí, ale digitální entita, jejímž jediným úkolem je přinášet… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář iPhone iphone 17 iPhone AIR Mohlo by vás zajímat Konec rozdílů. Nabíjení Androidu nabíječkou z iPhonu musí od roku 2025 fungovat Peťo Vnuk 5.1. S25 Ultra už je na trhu. Ale nechtěli byste ho ani zadarmo Jana Skálová 21.10.2024 Skvělé Google Play aplikace zdarma: zrcadlení na Android TV, hlídání rozpočtu i procvičení angličtiny Jana Skálová 28.9.2024 RCS zprávy mohou být bezpečnostním rizikem. Jak ochránit své soukromí? Jana Skálová 15.12.2024 Chcete ušetřit za mobil, kávovar nebo vysavač? Do Česka přichází oblíbený rakouský elektrobazar Jana Skálová 21.11.2024 Samsung vs. Apple: nová reklama vás dostane do kolen, vtipně se strefuje do majitelů iPhonů Jana Skálová 30.11.2024