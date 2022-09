Už je to téměř týden, co Apple představil své nové telefony. Spolu s modelem iPhone 14 Pro/14 Pro Max opět dokázal udělat z něčeho, co by bylo uživatelům na obtíž jednu z hlavních výhod. Řeč je pochopitelně o funkci zvané Dynamic Island, která z jinak nudného výřezu dělá poměrně praktickou věc, na které můžete sledovat několik komplikací.

Téměř okamžitě po ukončení konference se začalo na sociálních sítích diskutovat o tom, zda přijdou s podobnou funkcí i Android mobily. To zatím stále nevíme, avšak jeden z vývojářů se rozhodl zkopírovat Dynamic Island pro nadstavbu MIUI. V motivu Grumpy UI můžeme vidět, že se tento prvek od toho jablečného skutečně příliš neliší.

Dynamic Island Style Notifications / Now Playing on Xiaomi MIUI. Mi Theme Developers never disappoint 😎 pic.twitter.com/ImHmbkRZnb — Vaibhav Jain (@vvaiibhav) September 11, 2022

V tuto chvíli sice podporuje jen čínštinu, ale je jen otázkou času, kdy bude k dostání i pro telefony na globálních trzích. V tuto chvíli je totiž ve fázi testování a do obchodu s motivy by se měl dostat poté, co získá schválení.

Jaký máte názor na Dynamic Island na iPhonech?

Zdroj: AndroidPolice