iOS vs. Android #1: zásadní rozdíly mezi oběma systémy

Když bychom porovnávali systém Android a jablečný iOS před pár lety, jen málokdo by si dokázal představit, že si budou tyto systémy podobné. Jenže dnes tomu tak je. Už není takový problém přejít z jedné platformy na druhou a zvyknout si. Oba systémy od sebe totiž navzájem kopírují a to ať se to týká designu, různých gest nebo funkcí. Drtivá většina aplikací je také dostupná na obou platformách. Jablečný systém je mnohem otevřenější než před pár lety. Stále jsou zde ale zásadní rozdíly, které byste měli znát a uvědomovat si je. Android vs. iOS? Na to si odpovíme v dnešním článku.

Cena a dostupnost

Zde je asi vítěz předem daný. Přesto si pojďme k této kapitole něco říct. Apple nikdy nedělal levné produkty a samozřejmě kromě toho, že si platíte za značku je zde také určitý standard, který dostanete. Jablečná firma pravděpodobně nikdy neudělá iPhone za 5 000 korun. Přestože jsme si jisti, že by to byl prodejní trhák. Udělá raději iPhone SE 2, což je v podstatě převlečený iPhone 8 s lepším hardwarem za 13 000 korun. Byl to právě Apple, kdo odstartoval éru telefonů za 30 000 a více korun. A od té doby své telefony nezlevnil.

iPhone 12 Pro stojí stejné peníze a pokud chcete něco levnějšího, musíte sáhnout po iPhonu 12 za 25 000 korun nebo po některém ze starších modelů. Stále se ale jedná o poměrně drahá zařízení. Perfektním příkladem je 2 roky starý iPhone XR, za který stále zaplatíte přes 13 000 korun. To Android je na tom úplně jinak a zde se mu Apple nemůže (a ani nechce) vyrovnat.

U telefonů s Androidem si můžete jednoduše stanovit cenovou hranici a na základě toho začít vybírat. Chcete vlajkovou loď? Běžte do OnePlus 9 Pro nebo Galaxy S21 Ultra. Sháníte něco ve vyšší střední třídě? Jsou tu Pixely, Xiaomi Mi 10T nebo třeba Galaxy A52. Hranice okolo 4 – 7 000 korun oplývá dalšími výbornými telefony jako Realme 7, Redmi Note 10 nebo Poco X3. A pokud se chcete s cenou dostat ještě níž, jsou tu modely Redmi 9C nebo Nokia 3.4, které nenáročnému uživateli bohatě stačí.

Android vs. iOS aplikace

Aplikace mohou být poměrně subjektivní volbou. V Google Play se aktuálně nachází asi 2,7 milionů aplikací a her. Jablečný App Store nabízí 1,8 milionů, tedy o 900 000 méně. Vadí to ale ve skutečnosti někomu? Čísla nejsou v tomto případě nejvhodnější metrikou. Většina lidí má svém telefonu nainstalovaných pouze pár aplikací (nanejvýš několik desítek), které používá a které jsou k dispozici na obou platformách.

Google Play – 2,7 milionů aplikací

App Store – 1,8 milionů aplikací

Situace je mnohem lepší než před pár lety, kdy byly aplikace pro iOSvýrazně lépe optimalizované. Náš subjektivní pohled je takový, že aplikace i hry jsou stále lépe optimalizované na jablečný systém, ale rozdíl už rozhodně není tak velký. Troufneme si také tvrdit, že je App Store bezpečnější a je menší šance, že v něm narazíte na malware. Na druhou stranu Google Play nabízí více aplikací zdarma. Dokonce některé aplikace či hry, které jsou na iOS placené na Androidu neplatíte.

Výdrž baterie a nabíjení

Kdybychom měli porovnávat každý iPhone s každým Androidem, psali bychom článek několik měsíců. Přesto si můžeme alespoň nějaká čísla a některé příklady ukázat. Výdrž baterie je totiž jednou z klíčových vlastností pro velké množství uživatelů. Spíše než kapacita baterie je zde klíčový fakt, jak dobře se firmě podaří odladit software a vymáčknout z baterie maximum. Oba dva systémy vám umožňují podívat se na využití vaší baterie a ani u jednoho nechybí úsporný režim.

Na některých webech tvrdí, že mezi bateriemi není ani u jednoho systému velký rozdíl. S tím ale nesouhlasíme. Výdrž baterie je u většiny jablečných telefonů (vyjma modelů SE 2, 8 a starších) nikterak špatná. Naopak. Několik měsíců jsme denně používali iPhone 11 Pro Max a baterie byla to poslední, na co jsme si mohli stěžovat. Telefon byl k neutahání. Jenže co se týče způsobu nabíjení, zde Apple trochu (hodně) zaspal. Bezdrátové nabíjení je fajn. Sice je pomalé, ale budiž.

Jenže v rychlosti kabelového nabíjení to žádná sláva není. iPhone 12 podporuje maximálně 20 W nabíjení, díky kterému dobijete telefon z 0 na 50 % za 30 minut. To není nikterak špatná hodnota a v praxi nám stačí. Ale když je schopná firma Realme přestavit model střední třídy 7 Pro, kterým telefon dobijete na stejnou hodnotu za 12 minut, je to trochu ostuda. Apple v tomto segmentu musí jednoznačně šlápnout na pedál.

Na co se těšit v dalším porovnání iOS vs. Android?

V tomto díle jsme si tedy dali dohromady cenu a dostupnost, aplikace a výdrž baterie spolu s nabíjením. V příštím díle iOS vs. Android se můžete těšit na rozdíly v aktualizacích, cloudových službách a možnostech přizpůsobení.

Jaký názor máte na iOS?