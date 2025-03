iOS 19 si má zamilovat každý! Systém projde obří proměnou

iOS 18 přinesl kromě umělé inteligence řadu designových novinek, ať už jde o přepracovanou aplikaci Fotky nebo možnost umisťovat ikony kdekoliv na mřížce domovské obrazovky. Snad ještě citelnější proměnou si má projít jeho nástupce, na kterém se v Cupertinu nyní intenzivně pracuje. Zdá se přitom, že se příznivci Applu opravdu mají na co těšit.

S řadou zajímavých detailů o iOS 19 přišel renomovaný insider a novinář Mark Gurman. Ten zhruba před týdnem prohlásil, že nová verze operačního systému pro populární iPhony bude představovat jednu z nejdramatičtějších softwarových změn. Prý se dočkáme největšího redesignu od dob revolučního iOS 7 z roku 2013.

Podle Gurmana Apple například přepracuje ikonky, nabídky nebo prostředí samotných aplikací. Cílem je uživatelům nabídnout co možná nejintuitivnější rozhraní, přestože jsou iPhony již nyní považovány za velmi snadno ovladatelná zařízení.

Technologický kolos Apple se nehodlá zaměřit pouze na chytré telefony. Aby ještě více sjednotil systémovou stránku svého ekosystému, předělá v podobném duchu také iPadOS a macOS. Všechny systémy se mají inspirovat stylem visionOS, na který spoléhá AR/VR headset Vision Pro.

Uvnitř samotného Applu mají být přesvědčeni o tom, že si uživatelé nový design oblíbí, informoval Gurman v novém vydání týdeníku Power On. „Jde o to vytvořit něco, co osloví jak stovky milionů současných uživatelů, tak nové zákazníky, které chce Apple v nadcházejících letech získat,“ doplnil.

Jak se na iOS 19 těšíte vy?

